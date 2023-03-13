Взрыв газбаллона в Темиртау: двое пострадавших получили 80% ожога тела

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Двое взрослых, пострадавших от взрыва газового баллона в многоэтажке Темиртау, получили 70-80% ожога тела. Они находятся в реанимации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня из Темиртау в медицинские учреждения были доставлены 7 пострадавших. Из них 2 взрослых с термическими ожогами большой площади, около 70-80%, были госпитализированы в отделении реанимации. 3 детей - в детской больнице города Темиртау, были госпитализированы в реанимационное отделение, с отравлением угарным газом. Состояние пациентов, которые находятся в реанимационных отделениях, оценивается как стабильно тяжелое», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Карагандинской области.

Один ребенок после оказания медицинской помощи был перенаправлен в областную детскую клиническую больницу города Караганды. Еще одного ребенка с локальными ожогами конечностей врачи отправили на амбулаторное лечение. На данный момент состояние пациентов, находящихся в медицинских учреждениях, стабильное.

Также по линии санитарной авиации был направлен врач-комбустиолог в город Темиртау.

Как сообщалось ранее, сегодня в 13:56 в пятиэтажном жилом доме в Темиртау произошел взрыв газового баллона. В результате 7 человек были доставлены в больницу.