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    Взрыв газа в Жанаозене: все аварийные-спасательные работы завершены

    17 Апреля 2023, 20:50

    ЖАНАОЗЕН. КАЗИНФОРМ - Все аварийные-спасательные работы и по разбору завалов в Жанаозене полностью завершены в 18.15 часов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    В настоящее время акиматом города Жанаозена создана комиссия, которая будет заниматься выяснением обстоятельств произошедшего взрыва и установлением размера ущерба.

    Напомним, в 05:00 по времени Астаны во 2-м микрорайоне Жанаозена в двухподъездном 12-квартирном двухэтажном жилом доме произошел взрыв газового баллона без горения с обрушением подъезда на площади 150 квадратных метров. Развернут оперативный штаб.

    Спасатели из-под завалов живыми извлекли четырех человек и четырех погибших.

    Также в АО НК «КазМунайГаз» сказали, что помогут оставшимся без жилья семьям получить новые квартиры.

    О взрыве газового баллона в жилом доме в городе Жанаозене речи не идет. Об этом сообщил начальник управления государственного пожарного контроля МЧС РК Ерлан Турегелдиев на брифинге Службы центральных коммуникаций.

    Ранее в ходе брифинга председатель Комитета противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Нурболат Дербисов сообщил, что в разрушенном взрывом доме есть газопровод.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Происшествия Мангистауская область МЧС
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