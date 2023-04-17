Взрыв газа в Жанаозене: МЧС не может проверять никакие жилые дома

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сотрудники МЧС могут проверять только дома выше 28 метров. Об этом сообщил председатель Комитета противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Нурболат Дербисов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отвечая на вопросы о сроках последней проверки дома в Жанаозене, где произошел взрыв газа, спикер сообщил, что представители службы по чрезвычайным ситуациям не могут проверять никакие жилые дома.

«Согласно Конституции, у нас нет права входить ни в какие жилые дома. Но мы ежегодно осенью и весной проводим месячник пожарной безопасности. Особенно осенью, перед началом отопительного сезона. По критериям нашей службы мы можем проверять только высотные дома выше 28 метров», – сказал Нурболат Дербисов, отвечая на вопросы журналистов.

Также председатель Комитета сообщил, что вопросы выплаты компенсаций людям, у которых разрушено жилье, находятся в ведении местного акимата. Сейчас над этим работает аким области. Сообщалось, что все граждане, чьи квартиры были разрушены, будут обеспечены жильем.

Напомним, в 05:00 по времени Астаны во 2-м микрорайоне Жанаозена в двухподъездном 12-квартирном двухэтажном жилом доме произошел взрыв газового баллона без горения с обрушением подъезда на площади 150 квадратных метров. Развернут оперативный штаб.

Спасатели из-под завалов живыми извлекли четырех человек и четырех погибших.

Также в АО НК «КазМунайГаз» сказали, что помогут оставшимся без жилья семьям получить новые квартиры.

По данным МЧС, разборка развалин дома в Жанаозене близится к завершению.