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    Взрыв газа в Жанаозене: двое из пострадавших находятся в реанимации

    17 Апреля 2023, 16:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Из числа пострадавших от взрыва газа в Жанаозене двое находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Об этом сообщил председатель Комитета противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Нурболат Дербисов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «К сожалению, в городе Жанаозене Мангистауской области около 5 часов утра, произошел взрыв газа в двухэтажном, двухподъездном доме в микрорайоне №2. Сейчас выясняются причины взрыва. Вначале говорилось, что причиной катастрофы стал газовый баллон. Но, в этом доме есть газопровод», – сказал Нурболат Дербисов, отвечая на вопросы журналистов.

    Спикер также отметил, что взрывом повреждены 3-4 дома, 4 человека погибли при обрушении. Пострадали также еще 13 человек, 7 были отправлены из больницы по домам, 3 человека - в больнице, два человека находятся в реанимационном отделении в тяжелом состоянии.

    Напомним, в 05:00 по времени Астаны во 2-м микрорайоне Жанаозена в двухподъездном 12-квартирном двухэтажном жилом доме произошел взрыв газового баллона без горения с обрушением подъезда на площади 150 квадратных метров. Развернут оперативный штаб.

    Спасатели из-под завалов живыми извлекли четырех человек и четырех погибших.

    Также в АО НК «КазМунайГаз» сказали, что помогут оставшимся без жилья семьям получить новые квартиры.

    По данным МЧС, разборка развалин дома в Жанаозене близится к завершению.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Происшествия Мангистауская область Взрыв
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