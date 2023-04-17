Взрыв газа в Жанаозене: двое из пострадавших находятся в реанимации

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Из числа пострадавших от взрыва газа в Жанаозене двое находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Об этом сообщил председатель Комитета противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Нурболат Дербисов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К сожалению, в городе Жанаозене Мангистауской области около 5 часов утра, произошел взрыв газа в двухэтажном, двухподъездном доме в микрорайоне №2. Сейчас выясняются причины взрыва. Вначале говорилось, что причиной катастрофы стал газовый баллон. Но, в этом доме есть газопровод», – сказал Нурболат Дербисов, отвечая на вопросы журналистов.

Спикер также отметил, что взрывом повреждены 3-4 дома, 4 человека погибли при обрушении. Пострадали также еще 13 человек, 7 были отправлены из больницы по домам, 3 человека - в больнице, два человека находятся в реанимационном отделении в тяжелом состоянии.

Напомним, в 05:00 по времени Астаны во 2-м микрорайоне Жанаозена в двухподъездном 12-квартирном двухэтажном жилом доме произошел взрыв газового баллона без горения с обрушением подъезда на площади 150 квадратных метров. Развернут оперативный штаб.

Спасатели из-под завалов живыми извлекли четырех человек и четырех погибших.

Также в АО НК «КазМунайГаз» сказали, что помогут оставшимся без жилья семьям получить новые квартиры.

По данным МЧС, разборка развалин дома в Жанаозене близится к завершению.