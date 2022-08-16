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    Взрыв газа в доме в Миссури привел к гибели одного и ранению девяти человек

    16 Августа 2022 11:51

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Власти сообщили, что в понедельник в результате взрыва газа в доме на юго-востоке штата Миссури погиб один человек и еще девять получили ранения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC News.

    Полиция округа Миссисипи сообщила, что взрыв произошел около 7 часов утра в городе Уайатт, где население составляет около 280 человек, расположенном примерно в 210 километрах к югу от города Сент-Луиса.

    По прибытию к месту происшествия, полиция обнаружила обоженные тела пострадавших. Один мужчина лет 20 погиб, девять человек – самому младшему всего шесть месяцев – получили серьезные травмы от ожога. Несколько человек были доставлены самолетом в больницы Сент-Луиса и Мемфиса штата Теннесси.

    Пожарные инспекторы и государственная комиссия по пропану проводят расследование. Предположительно в качестве причины взрыва рассматривается оборудование водонагревателя и плиты.

    Ранее сообщалось о гибели трех человек при взрыве жилого дома в американском городе Эвансвилл штата Индиана.

    Фото: abcnews.go.com

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    #Происшествия #США #Мировые новости
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