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    Взрыв газа произошел в жилом доме в Усть-Каменогорске

    30 Мая 2022, 21:56

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – При хлопке газовоздушной смеси пострадал мужчина. Он находится в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

    «30 мая в Усть-Каменогорске на улице Набережная Славского в пятиэтажном жилом доме при проведении строительных работ произошел хлопок газовоздушной смеси. В тяжелом состоянии госпитализирован мужчина 1989 года рождения, который проводил ремонтные работы.

    В результате хлопка выбиты стекла с первого по пятый этажи, повреждены межкомнатные перегородки в квартире, где произошел хлопок и смежной квартире, входные двери на первом этаже», - проинформировали в пресс-службе ДЧС региона.

    Сотрудниками ДЧС ВКО проведена эвакуация жителей дома. Из подъезда №4 самостоятельно вышли 17 человек, 2 человека эвакуировано. Из подъезда №3 эвакуировали 11 человек.

    Всего на месте происшествия работали 25 сотрудников ДЧС ВКО и 7 единиц техники.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Восточно-Казахстанская область Происшествия Видео Регионы МЧС Взрыв ДЧС Усть-Каменогорск
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