Взрыв  цистерны с бензином 3,5 тонны предотвратили в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Огнеборцы Туркестанской области в 14:04 часов ликвидировали пожар в поезде, в котором находилась цистерна с бензином 3,5 тонны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Сегодня в 12:45 часов на пульт оперативного дежурного ДЧС Туркестанской области поступило сообщение о возгорании одного вагона в селе Аксукент Сайрамского района вдоль трассы «Аксукент-Карабулак».

На место пожара незамедлительно направлены силы и средства ДЧС Туркестанской области по повышенному рангу №3.





По прибытию пожарных подразделений установлено при заправке цистерн на нефтебазе КазТрансОйл произошло загорание бензина в одной цистерне, объем бензина предварительно 3,5 тонн (количество 20 цистерн в составе).

В ликвидации пожара задействованы 47 сотрудников и 10 единиц техники, пожарный поезд ДЧС Туркестанской области и города Шымкента. По информации 103, в больницу с ожогами обратился один из работников нефтебазы, 2000 г.р.