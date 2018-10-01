Взрыв бензовоза в Актобе: инспекция труда нашла виновных
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Во взрыве бензовоза, который произошел на производственной базе в Актобе 10 сентября, виновен работодатель. Об этом сообщили представители инспекции труда по Актюбинской области в ходе пресс-конференции в региональной службе коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Сотрудники государственной инспекции труда по Актюбинской области провели проверку, которая длилась месяц. В результате была выявлена вина работодателя.
«Три человека пострадало от взрыва, из них двое погибли. Согласно трудовому кодексу время проверки было продлено. По предварительным данным инспекторы выявили 100-процентную вину работодателя. Однако тот не хочет признавать вину. По словам свидетелей у оператора был сотовый телефон. Согласно правилам при посещении производственной базы необходимо сдавать телефон. На месте взрыва данный телефон был найден. Сотрудники департамента ЧС считают, что взрыв мог произойти из-за телефона», - говорит исполняющий обязанности руководителя инспекции труда области Бауыржан Оразаев.
В целом за 9 месяцев с начала года на производствах Актюбинской области пострадали 51 человек, из них 10 человек погибли.
Как известно, 10 сентября на производственной базе в Актобе произошел взрыв бензовоза, в котором пострадали 3 человека.
Водитель бензовоза рассказал подробности ЧП.
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