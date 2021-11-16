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    Взрыв бензовоза предотвратили на трассе в Павлодарской области

    16 Ноября 2021, 15:27

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области удалось предотвратить взрыв перевернувшегося бензовоза. В зоне города Аксу бензовоз по дороге из Нур-Султана в ВКО сбил корову и опрокинулся в кювет, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «15 ноября, в 22:08, на пульт «101» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на трассе Кызылорда-Павлодар«, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

    Там отметили, что около села Береке города Аксу автомобиль «Mercedes-Benz Actros» с цистерной сбил на дороге корову. Из-за этого машина с цистерной, заправленной дизельным топливом на 38 000 литров, ехавшая в Восточно-Казахстанскую область из города Нур-Султана, опрокинулась кювет.

    «Произошёл розлив дизельного топлива на площади 150 квадратных метров, водитель не пострадал», - добавили в ДЧС. Водитель, мужчина, 1982 года рождения, чтобы дизтопливо не загорелось от искры, заглушил мотор и отсоединил его от аккумулятора. По словам спасателей, трое пожарных на одной машине пожарного поста посёлка Калкаман, приехав к месту ДТП, подали пену. Ликвидировали распространение дизеля и предотвратили взрыв бензовоза. «Благодаря оперативным и слаженным действиям водителя и пожарных удалось избежать чрезвычайной ситуации на трассе», - подчеркнули в ведомстве.

    На место выезжали 8 человек личного состава ДЧС Павлодарской области, служба «102». Были задействованы 6 единиц техники из посёлков Калкаман, Ленинский и городов Аксу, Экибастуз для откачки остатка топлива и подъёма цистерны.

    Фото и видео ДЧС Павлодарской области.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область ДТП Происшествия Видео МЧС
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