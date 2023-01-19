Взрыв баллонов предотвратили пожарные в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане по улице Жансугурова в кафе быстрого питания (фастфуд) произошло возгорание в кухонном помещении на площади 50 квадратных метров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ДЧС Жетысуской области, возгорание произошло 19 января в 07:50. Оно локализовано в 08:20 и ликвидировано в 08:27. В тушении пожара были задействованы 24 сотрудника и шесть единиц техники. Жертв и пострадавших нет.

«Пожарные СПЧ-1 города Талдыкоргана Равиль Шарафудинов, Адиль Калиев и Алмас Сексенбаев, рискуя своими жизнями, вынесли из горящего помещения три кислородных баллона и один газовый баллон (25-литровый). Благодаря оперативным действиям сотрудников ДЧС не допущено распространение огня на все здание площадью более 300 квадратных метров», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки фритюрницы, предназначенной для жарки картофеля.





Фото: пресс-служба МЧС



