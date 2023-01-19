Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 464.34 eur/kzt 504.64

    rub/kzt 6.76 cny/kzt 68.78
Прогноз погоды
Астана-13-15℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Взрыв баллонов предотвратили пожарные в Талдыкоргане

    19 Января 2023, 14:44

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане по улице Жансугурова в кафе быстрого питания (фастфуд) произошло возгорание в кухонном помещении на площади 50 квадратных метров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным ДЧС Жетысуской области, возгорание произошло 19 января в 07:50. Оно локализовано в 08:20 и ликвидировано в 08:27. В тушении пожара были задействованы 24 сотрудника и шесть единиц техники. Жертв и пострадавших нет.

    «Пожарные СПЧ-1 города Талдыкоргана Равиль Шарафудинов, Адиль Калиев и Алмас Сексенбаев, рискуя своими жизнями, вынесли из горящего помещения три кислородных баллона и один газовый баллон (25-литровый). Благодаря оперативным действиям сотрудников ДЧС не допущено распространение огня на все здание площадью более 300 квадратных метров», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

    Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки фритюрницы, предназначенной для жарки картофеля.


    Фото: пресс-служба МЧС

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Происшествия Пожар
    Новости по теме
    Новости по теме
    Оставившую целый микрорайон без тепла и воды аварию устранили в Атырау
    Пожар произошел на ТЭЦ в Риддере
    Десять человек спасли при пожаре в жилом доме в Талдыкоргане
    Сотрудники Центра медицины и катастроф оказали помощь более 4 тысячам пострадавших
    Популярное
    1 Николай Дычко назначен акимом Павлодарского района
    2 Мейрам Кожухов назначен акимом Караганды
    3 Сабит Оспанов назначен акимом Абайского района Карагандинской области
    4 Руслан Кенжебеков назначен акимом Актогайского района Карагандинской области
    5 Жандарбек Туребеков назначен руководителем аппарата акима Экибастуза
    Новости партнеров