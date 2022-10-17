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    Взрыв автоцистерны с дизтопливом предотвратили в Атырауской области

    17 Октября 2022, 01:02

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Автоцистерне с дизтопливом не дали взорваться на трассе Кульсары-Тенгизское месторождение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, в воскресенье вечером на 82 км трассы Кульсары-Тенгиз загорелся автомобиль с автоцистерной с дизельным топливом. Возгорание произошло в кабине автомобиля. Пожар был потушен прибывшими оперативно к месту ЧП силами противопожарной аварийной службой компании «Тенгизшевройл».

    Водитель не пострадал и отправлен на сдачу алкотеста. Груз не поврежден. Ведется расследование.

    По предварительной информации, транспорт принадлежит компании ТОО «Карпет», которая занимается перевозкой грузов для ТОО «Кожан» на месторождение «Морское».

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия ДЧС
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