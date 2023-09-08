Взорвать мавзолей Ходжа Ахмета Ясави пытались террористы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя КНБ РК Руслан Сейсембаев рассказал о попытках терактов на территории нашей страны, предпринятых в текущем году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этот период непосредственно в Казахстане стабильно сохраняется повышенная террористическая опасность. Ежегодно предотвращается не менее двух терактов», - сказал Руслан Сейсембаев на 40-ом заседании Совета РАТС ШОС.

Он привел пример.

«Только в этом году на ранней стадии приготовления сорваны попытки совершить подрыв самодельного взрывного устройства в мавзолее Ходжа Ахмета Ясави в Туркестане, а также вооруженного нападения в местах массового скопления в Астане. Поступающая к нам информация позволяет сделать вывод, что формирование террористических угроз для государств-членов ШОС происходит под воздействием ряда доминирующих факторов», - сообщил представитель КНБ.

Отметим, что в заседании также принял участие председатель КНБ РК Ермек Сагимбаев.