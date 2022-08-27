Взобравшегося на кран мужчину арестовали на пять суток в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мужчина 26 августа взобрался на строительный кран, с целью привлечения внимания к проблемам, возникшим у него с правоохранительными органами города Тараза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного суда.

В отношении мужчины департаментом полиции города Нур-Султана возбуждено административное дело по статье «Мелкое хулиганство» (ч.1 ст.434 КоАП).

Санкция ч.1 ст.434 КоАП предусматривает административное взыскание в виде штрафа в размере 5 МРП либо административный арест на срок до 10 суток.

Согласно пояснениям, имеющимся в материалах дела, следует, что М. не согласен с возбужденным уголовным делом в отношении него. Свои действия он объяснил тем, что хотел привлечь внимание к своим проблемам. Судом М. признан виновным в совершении правонарушения по ч.1 ст. 434 КоАП и подвергнут административному аресту сроком на 5 суток.

Постановление не вступило в законную силу.



