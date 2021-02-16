Взломана ли система «Күнделік»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Информация о взломе системы «Күнделік» не соответствует действительности, сообщила пресс-служба Министерства образования и науки РК. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Система электронного дневника «Күнделік» находится на базе серверного центра АО «Национальные информационные технологии» и защищена от внешних взломов. Система постоянно находится под мониторингом АО «Государственная техническая служба» КНБ РК», - заявил директор ТОО «Күнделік» Мухтар Ильясов.

По его словам, информация о взломе системы «Күнделік» не соответствует действительности.

Как подчеркивается в сообщении, опубликованном на официальной странице Минобразования и науки РК в Facebook, «взлома не было, пользовательские данные находятся в полной безопасности».

«При работе с данными в электронной системе необходимо соблюдать правила личной информационной безопасности. Логин и пароль нельзя передавать третьим лицам или оставлять в открытом доступе. Такие случаи приводят к блокировке аккаунтов, и возможны нежелательные последствия. К примеру, сегодня злоумышленник воспользовался доступом и оставил в системе нецензурные сообщения. Они были удалены службой технической поддержки. Этот профиль заблокирован», – сообщил Мухтар Ильясов.