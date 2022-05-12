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    Взаимоотношения Казахстана и Турции в цифрах представила Акорда

    12 Мая 2022, 18:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба Акорды предоставила данные о взаимоотношениях Казахстана и Турции, передает МИА «Казинформ».

    В среду, 11 мая, завершился государственный визит Касым-Жомарта Токаева в Турцию. По итогам поездки Telegram-канал пресс-службы Акорды «БОРТ №1» опубликовал видео с основными данными, характеризующими отношения между двумя странами в разных сферах.

    В частности указывается, что объем инвестиций из Казахстана в Турцию составил более 4,2 млрд долларов за 16 лет. При этом в 2021 году зафиксирован рекордный объем инвестиций из Турции – 680 млн долларов.

    Кроме того, уточняется, что в Казахстане работают около четырех тыс. турецких компаний. С участием турецкого бизнеса реализован 61 крупный проект. Также в настоящее время осуществляется 25 проектов на сумму 2,5 млрд долларов. На стадии реализации – 54 проекта стоимостью более 1,3 млрд долларов.

    Ранее сообщалось, что по итогу переговоров лидеров двух стран достигнута договоренность о выводе казахско-турецких отношений на уровень расширенного стратегического партнерства. Наряду с этим были подписан ряд важных межправительственных соглашений, укрепляющих взаимодействие в различных сферах.

    Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что реализация всех достигнутых договоренностей будет под его личным контролем.

    На странице Президента Казахстана в Instagram опубликован видеообзор визита Главы государства в Турецкую Республику.

    Автор:

    Инвестпроекты Экономика Турция Международная деятельность РК
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