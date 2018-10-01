Взаимоотношения Казахстана и Иордании находятся на высоком уровне - иорданские парламентарии

АММАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Парламента Иорданского Хашимитского Королевства (ИХК) высоко оценивают нынешнее состояние и перспективы взаимоотношений своего государства с Казахстаном в области политики, экономики, безопасности и культуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Посольство Республики Казахстан организовало в Сенате Парламента Иорданского Хашимитского Королевства «круглый стол» с членами Комитета дружбы между РК и ИХК.

В частности, в ходе встречи Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в ИХК Азамат Бердыбай обсудил с членами Сената вопросы двустороннего сотрудничества и проинформировал их о важных международных инициативах Казахстана. По его словам, Казахстан и Иордания на постоянной основе оказывают друг другу поддержку при обсуждении различных вопросов на мировом уровне, странам совместными усилиями удалось решить сложные задачи международного значения. При этом практически ежегодно Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и король Иордании Абдалла II ибн Хусейн аль-Хашими совершают взаимные визиты. Также Главы государств проводят встречи на полях различных международных конференций.

«Визит Его Величества Короля Абдаллы II в Республику Казахстан в ноябре 2017 года был весьма плодотворным. Он стал первым лауреатом премии Нурсултана Абишевича Назарбаева за вклад в ядерное разоружение и безопасность. Таким образом, наш Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев показал, как высоко ценятся усилия Короля Иорданского Хашимитского Королевства по достижению стабильности в регионе и обеспечению безопасности на международном уровне, а также твердую антимилитаристскую позицию Короля Иордании, выступающего на мировой арене за построение мира без ядерного оружия», - заявил Азамат Бердыбай.

Правительством Казахстана были разработаны, а затем были приняты ряд законов, целью которых является укрепление двусторонних отношений между нашими государствами.

«Наиболее важные аспекты совместного сотрудничества касаются Международной конвенции о борьбе с терроризмом, соглашения о сотрудничестве в судебной области и других двусторонних соглашений. В настоящее время ведется работа над подписанием большего количества соглашений, связанных с «зеленой» энергией и обменом товарами между двумя странами», - рассказал посол Казахстана в комментарии корреспонденту МИА «Казинформ».

Азамат Бердыбай отметил, что создание Совместного комитета по оказанию экономической, торговой, культурной и гуманитарной взаимопомощи стало главным аспектом в деле укрепления партнерских отношений между двумя государствами. Уполномоченным от Казахстана в этом комитете является Министерство сельского хозяйства РК, а от Иордании - Министерство промышленности и торговли ИХК.

В свою очередь иорданские парламентарии озвучили свои оценки казахстанско-иорданскому сотрудничеству. По мнению сенатора Парламента Иордании Мунира Собра, показатели казахстанско-иорданских отношений являются очень хорошими, особенно учитывая тот факт, что Король ИХК призвал иорданских бизнесменов посетить РК затем, чтобы подписать контракты с казахстанскими бизнесменами. «Господин Президент Республики Казахстан заявлял, что взаимодействие в области торговли можно улучшить в том случае, если будет открыт пограничный переход «Ан-Насыб» на иорданско-сирийской границе. На сегодняшний день существует надежда на то, что «Ан-Насыб» действительно будет открыт», - подчеркнул иорданский парламентарий.

По утверждению Мунира Собра, Казахстан и Иордания сотрудничают и в военной области, и в сфере борьбы с терроризмом. «Надеюсь, что подобное сотрудничество и взаимодействие и в дальнейшем будут развиваться», - отметил он. Кроме того, сенатор упомянул важное событие в культурной жизни королевства - концерт народной артистки Казахстана Айман Мусаходжаевой с участием симфонического оркестра и ансамбля домбры «Шабыт», состоявшийся в ряде городов Иордании в апреле 2018 года. «Особое впечатление произвело на иорданцев праздник казахской национальной культуры. Хотелось бы подчеркнуть, что народ, который с таким усердием сохраняет и популяризирует свою культуру, никогда не исчезнет и имя его не затеряется в веках», - сказал Мунир Собр в комментарии корреспонденту МИА «Казинформ».

«На «круглом столе», инициированном посольством Казахстана, посол Азамат Бердыбай пояснил нам, каким образом будут развиваться иордано-казахстанские отношения. Мы надеемся, что наши отношения будут укрепляться, особенно отношения в сфере экономики. Что касается политической составляющей, то мы рады тому, что между Королем Иордании и Президентом Казахстана установились теплые и дружеские отношения. Мы также польщены тем, что Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев вручил Королю Абдалле II награду за его усилия по установлению мира в регионе и мире. Также нас радует, что был подписан договор о взаимодействии в сфере противодействия терроризму», - заявил председатель Комитета иордано-казахстанской дружбы Айман Хатахат.



