Взаимодействие в военно-техническом сотрудничестве обсудили министр обороны РК и посол Турции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Руководитель оборонного ведомства генерал-полковник Руслан Жаксылыков встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турции в Казахстане Мустафой Капуджу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Стороны обсудили состояние и перспективы военного сотрудничества в сфере военного образования, боевой подготовки и миротворческой деятельности.

Речь также шла о взаимодействии в области военно-технического сотрудничества. Собеседники отметили, что оно планомерно развивается на основе договоренностей, достигнутых в рамках встречи глав государств Казахстана и Турции в мае прошлого года.

В завершение генерал-полковник Руслан Жаксылыков поблагодарил дипломата за содействие в участии турецкого военного оркестра «Мехтеран» в I Международном военно-музыкальном фестивале «Астана – мәдениет керуені». Он подчеркнул значение культуры в продвижении идей мира, сотрудничества и добрососедства.