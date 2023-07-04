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    Взаимодействие в военно-техническом сотрудничестве обсудили министр обороны РК и посол Турции

    4 Июля 2023, 10:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Руководитель оборонного ведомства генерал-полковник Руслан Жаксылыков встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турции в Казахстане Мустафой Капуджу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    Стороны обсудили состояние и перспективы военного сотрудничества в сфере военного образования, боевой подготовки и миротворческой деятельности.

    Речь также шла о взаимодействии в области военно-технического сотрудничества. Собеседники отметили, что оно планомерно развивается на основе договоренностей, достигнутых в рамках встречи глав государств Казахстана и Турции в мае прошлого года.

    В завершение генерал-полковник Руслан Жаксылыков поблагодарил дипломата за содействие в участии турецкого военного оркестра «Мехтеран» в I Международном военно-музыкальном фестивале «Астана – мәдениет керуені». Он подчеркнул значение культуры в продвижении идей мира, сотрудничества и добрососедства.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Армия Турция
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