Взаимодействие с НПО обсудили в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ -В Туркестане состоялось первое в 2019 году заседание Совета повзаимодействию с неправительственными организациями при акимате Туркестанскойобласти. Совещание открыл и вел руководитель областного управления внутреннейполитики, заместитель председателя совета Бейсенбай Тажибаев, передает МИА «Казинформ»со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

На повестку дня было вынесено рассмотрение итогов работыпо государственному заказу за 2018 год и первое полугодие 2019 года заместителяруководителя областного управления координации занятости и социальных программМ.Есимова, заместителя акима города Кентау С.Расула, начальника Сарыагашскогорайонного отдела внутренней политики А.Козыбаева, заместителя акима Отрарскогорайона П.Жаппаркулова.

Нужно отметить, на сегодня в Туркестанской областизарегистрировано 121 общественное объединение. В области работают филиалы 6республиканских партий («NurOtan», «Ақжол», «Ауыл», «Коммунистическая народнаяпартия Казахстана», «Общенациональная социал-демократическая партия»,«Бірлік»).

В этом году главная направленность государственногозаказа в области - центр гражданских инициатив, поддержка граждан сограниченными возможностями, экология, туризм, религия и другие. Это большаяподдержка для неправительственных организаций.

«Активность гражданского общества поднимается на новыйуровень. Эти шаги напрямую влияют на повышение эффективности работы местнойисполнительной власти. Особенно активность и помощь от неправительственныхорганизаций требуется в реализации проектов, направленных на решение социальныхпроблем. Например, для того, чтобы заключить договора с жителями домов,пострадавших от ЧС в Арыси, выслушать их вопросы, помочь в их решении, в секторотправились активисты. Они внесли особый вклад в распределение гуманитарнойпомощи. Такая гражданская активность, направленная на реализацию общих целейнаселения и власти, способствует развитию государства, сохранению стабильности.Эту эффективную систему, использовавшуюся в сложный период, будем применять и вдругих районах. Помимо этого, некоторые неправительственные организациизанимаются проблемами граждан с ограниченными возможностями, другие - поднимаютвопросы экологии, проблемы потребителей. Работают НПО и по другим направлениям.Поэтому только при тесном взаимодействии с неправительственными организациямимы сможем стать общественной силой и добиться результатов», - отметил руководительуправления внутренней политики Туркестанской области Б.Тажибаев.

Председатель Ассоциации объединения юридических лиц «ГражданскийАльянс» Туркестанской области Шарипбек Жамалбекулы остановился на необходимостиусовершенствования проекта по организации и развития гражданского центра дляоказания поддержки неправительственным организациям, повышения потенциаларайонных информационных ресурсных центров, включения в единую базу имеющихся вобласти более 700 НПО.

На заседании, главная цель которого - установлениеэффективного сотрудничества между госорганами и неправительственнымиорганизациями, председатель общественного объединения «Береке» Р.Абдуллаева,председатель общественного объединения «ЭКО Атамекен» Г.Ниязова, председательобщественного объединения «Жалын» К.Керимбеков, председатель областногообщественного объединения «Союз Чернобыль» Б.Аширбаев говорили о необходимостиусиления работы по обучению и оказанию консультаций активистам,неправительственным организациям, инициативным группам, финансирования в рамкахсоциального заказа самых необходимых сфер общества, обеспечения открытости ипрозрачности, установления общественными организациями в районах тесной связи сжителями.

Следующие заседания Совета по взаимодействию снеправительственными организациями при акимате Туркестанской области пройду вгородах и районах.