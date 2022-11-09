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      Костанайская область

    Взаимодействие с НПО обсудили в Костанайской области

    9 Ноября 2022, 17:07

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Состоялось заседание Совета по взаимодействию с НПО Костанайской области, передает МИА «Казинформ».

    Совет по взаимодействию с НПО при акимате Костанайской области является постоянно-действующим органом, координирующим работу с гражданским обществом.

    На повестке дня бы рассмотрены актуальные вопросы:

    - взаимодействия с неправительственными организациями в Костанайском районе;

    - реализации государственного социального заказа в сфере образования области за 2022 год;

    - создания Центров поддержки семьи в Костанайской области.

    «Функция совета – осветить все имеющиеся в регионе проблемы и предложить пути их решения. По итогам анализа реализации государственного социального заказа в городах и районах области важно перенаправить фокус планирования госсоцзаказа на качественные индикаторы, исключить реализацию разовых мероприятий, пересмотреть количественное и качественное содержание малых проектов, актуализировать тематики проектов в соответствии с вопросами нынешних реалий», - отметил руководитель управления общественного развития Марат Журкабаев.

    Острыми и актуальными стали вопросы реализации проектов в сфере образования и открытия Центров поддержки семьи. В данном контексте поступили предложения по сопровождению семей, где зафиксированы факты бытового насилие, где имеются факты ранней беременности и где есть подростки стоящие на учете.

    Как отметили организаторы, Совет не ограничится только одним заседанием, уже к концу месяца будут проведены тренинги и обсуждение лотов 2023 года.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Костанайская область НПО
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