Взаимодействие с НПО обсудили в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Состоялось заседание Совета по взаимодействию с НПО Костанайской области, передает МИА «Казинформ».

Совет по взаимодействию с НПО при акимате Костанайской области является постоянно-действующим органом, координирующим работу с гражданским обществом.

На повестке дня бы рассмотрены актуальные вопросы:

- взаимодействия с неправительственными организациями в Костанайском районе;

- реализации государственного социального заказа в сфере образования области за 2022 год;

- создания Центров поддержки семьи в Костанайской области.

«Функция совета – осветить все имеющиеся в регионе проблемы и предложить пути их решения. По итогам анализа реализации государственного социального заказа в городах и районах области важно перенаправить фокус планирования госсоцзаказа на качественные индикаторы, исключить реализацию разовых мероприятий, пересмотреть количественное и качественное содержание малых проектов, актуализировать тематики проектов в соответствии с вопросами нынешних реалий», - отметил руководитель управления общественного развития Марат Журкабаев.

Острыми и актуальными стали вопросы реализации проектов в сфере образования и открытия Центров поддержки семьи. В данном контексте поступили предложения по сопровождению семей, где зафиксированы факты бытового насилие, где имеются факты ранней беременности и где есть подростки стоящие на учете.

Как отметили организаторы, Совет не ограничится только одним заседанием, уже к концу месяца будут проведены тренинги и обсуждение лотов 2023 года.



