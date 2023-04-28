Взаимодействие с Азербайджаном в сфере борьбы с преступностью обсудили в МВД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве внутренних дел прошла встреча заместителя министра внутренних дел Ержана Саденова с представителем МВД Азербайджанской Республики в Казахстане Зохрайббели Анвером Зохраб оглы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Ержан Саденов рассказал об основных направлениях разрабатываемой МВД концепции обеспечения общественной безопасности в партнерстве с обществом. Информировал коллег о трансформации казахстанской полиции, внедрении проблемно-ориентированного подхода для выработки управленческих решений, дебюрократизации и оптимизации полицейской деятельности.

Сторонами подробно обсуждены приоритетные вопросы двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с преступностью. Намечены дальнейшие перспективы взаимодействия по актуальным направлениям, в том числе борьбе с транснациональной и организованной преступностью, противодействии наркобизнесу и преступлениям в сфере высоких технологий. Встреча прошла в атмосфере взаимопонимания и конструктивного диалога.