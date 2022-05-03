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    Взаимодействие культуры и психики человека предложили изучить ученые РК и РФ

    3 Мая 2022, 16:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году отмечается пять лет со дня основания общественного объединения «Казахстанское общество ученых женщин», передает МИА «Казинформ».

    В рамках празднования юбилея общественного объединения проведен форум «Ученые женщины Казахстана» в науке и обществе: этнокультурные основы развития современной личности».

    В работе форума приняли участие крупные ученые, докторанты, магистранты из разных регионов Казахстана, представители ведущих вузов страны (КазНУ им. аль-Фараби, ЕНУ им. Л. Гумилева, КазНПУ им. Абая, КарГУ им. Букетова и др.) и России.

    Президент общественного объединения, доктор филологических наук, профессор, академик Т. Аяпова представила отчет о проделанной работе за пятилетний период.

    На пленарном заседании прошла дискуссия вокруг актуального вопроса времени - духовно-нравственного воспитания молодежи. Выступление доктора психологических наук, профессора, академика Ж.Намазбаевой на тему «Роль взаимодействия культуры и психики человека в нравственно-духовном формировании личности» вызвало большой интерес. В ходе обсуждения ученые предложили сделать большое научное исследование в этой области.

    В работе форума принял участие доктор психологических наук, профессор института психологии РГГУ им. Л.С. Выготского В. Шабельников. Темой его выступления стала позиция личности в ситуации межэтнического взаимодействия.

    Также в рамках работы форума состоялся круглый стол на тему «Духовно-нравственные ценности личности в семейном воспитании». Особый акцент был сделан на нравственные ценности. Отмечено, что ныне материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у молодежи часто искажены представления о доброте, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме.

    Подводя итоги, участники форума подчеркнули, что основой духовно-нравственного воспитания является духовная культура общества и семьи, как ячейки общества – той среды, в которой живет человек, в которой происходит его становление и развитие.

    Фото из открытых источников

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Наука Культура Общество
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