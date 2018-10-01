Взаимодействие Казахстана и ОБСЕ обсудили на конференции в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова приняла участвие в работе международной конференции «20 лет ОБСЕ в Республике Казахстан: сотрудничество и достижения», сообщила пресс-служба Акорды.

Мероприятие было организовано Библиотекой Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы, Фондом Первого Президента Республики Казахстан, Офисом программ ОБСЕ в Астане при поддержке Министерства иностранных дел РК.

Цель конференции - обсуждение роли ОБСЕ в глобальном мире и ее взаимодействие с Республикой Казахстан в контексте 20-летнего двустороннего сотрудничества.

В ней также участвовали генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов, начальник Канцелярии Президента РК Махмуд Касымбеков, депутаты Парламента, представители госорганов, дипломатических миссий, научно-экспертного сообщества, высших учебных заведений, гражданского общества.

Открывая мероприятие, Гульшара Абдыкаликова зачитала участникам конференции приветственное слово Президента страны Н.Назарбаева, в котором подчеркнуто: «Это событие особо значимо для нас как государства, возглавлявшего эту авторитетную организацию в 2010 году и сегодня активно участвующего в ее работе. Председательство в ОБСЕ позволило нашей стране внести вклад в обеспечение региональной и международной безопасности, продемонстрировать ответственный подход к руководству Организацией, основанный на доверии, преемственности, открытости и толерантности. На современном этапе в условиях трансформации международных отношений ОБСЕ остается одним из ключевых элементов новой архитектуры безопасности».

Сотрудничество Казахстана с ОБСЕ проводится по трем измерениям деятельности: военно-политическому, экономико-экологическому, гуманитарному и осуществляется во взаимодействии как с центральными институтами Организации, так и ее полевой миссией - Офисом программ ОБСЕ в Астане.

Продвижение наследия Астанинского саммита ОБСЕ остается основным лейтмотивом деятельности Казахстана в Организации на предстоящие годы.