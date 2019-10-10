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    Взаимодействие госорганов с гражданским обществом обсудили в столице

    10 Октября 2019, 19:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице состоялась диалоговая площадка, где экспертами были обсуждены вопросы эффективности работы государственных органов с гражданским обществом. Мероприятие было организовано Министерством информации и общественного развития РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в Послании народу Казахстана отметил важность открытого, оперативного реагирования на нужды людей, что является главным приоритетом деятельности государственных органов. В настоящее время в стране действуют 354 уполномоченных должностных лица по взаимодействию с институтами гражданского общества. Из них 19 – в ЦГО, 335 – в МИО. Как все заметили, сейчас нарастает волна митингов. Я считаю, это показатель активного и ответственного гражданского общества. Не надо бояться митингов. Нам нужны чиновники, которые умеют разговаривать и взаимодействовать с народом»,- сказал президент ОЮЛ «Гражданский альянс Казахстана» Асылбек Кожахметов на пресс-конференции в Нур-Султане.

    В ходу обсуждения эксперты высказали различные мнения, предложения и рекомендации, которые были приняты для дальнейшего развития института уполномоченных.

    Министерством информации и общественного развития осуществляются мероприятия по совершенствованию законодательства по вопросам деятельности общественных советов и разработке Концепции развития гражданского общества до 2025 года, в которой предусмотрены меры по совершенствованию механизмов взаимодействия государства с институтами гражданского общества.

    Автор:

    Айгерим Ансаганова

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