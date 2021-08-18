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    Взаимодействие ЕС со своими партнерами в ЦА будет приобретать все большее значение – Жозеп Боррель

    18 Августа 2021, 10:00

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Во вторник министры иностранных дел Европейского Союза провели внеочередное заседание, чтобы обсудить последние события в Афганистане, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По результатам заседания, Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политики безопасности Жозеп Боррель сделал заявление от имени Европейского Союза.

    «ЕС призывает все стороны в Афганистане соблюдать все взятые на себя обязательства и продолжать поиск всеобъемлющего, всеобъемлющего и прочного политического решения» - говорится в тексте заявления.

    Евросоюз подчеркивает исключительную важность безопасности всех граждан ЕС в Афганистане, а также местного персонала, работающего на ЕС или государства-члены.

    Кроме того, ЕС призывает к немедленному прекращению любого насилия, восстановлению безопасности и гражданского порядка, а также к защите и уважению гражданской жизни, достоинства и собственности на всей территории Афганистана.

    Ж.Боррель отметил, что ЕС стремится продолжать оказывать поддержку афганскому народу и демократии, благоприятному управлению, правам человека и социально-экономическому развитию в стране, включая усилия по предотвращению и управлению рисками, связанными с нестабильным Афганистаном в условиях продолжающегося конфликта, приводящего к региональной нестабильности, незаконным оборотом наркотиков и неконтролируемой нелегальной миграцией.

    «В этом контексте взаимодействие ЕС со своими партнерами в Центральной Азии будет приобретать все большее значение», - говорится в заявлении Европейского Союза.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Центральная Азия Евросоюз Афганистан Мировые новости
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