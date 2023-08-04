Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Взаимный безвизовый режим с Китаем утвердил Казахстан

    4 Августа 2023, 15:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Правительство РК утвердило соглашение между Казахстаном и Китаем о взаимном освобождении от визовых требований, достигнутое 17 мая 2023 года в Сиане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Для того, чтобы въехать в Китай, казахстанцам нужно иметь при себе паспорт и свидетельство на возвращение в страну, а гражданам КНР – полуслужебный паспорт, обычный паспорт и временный проездной документ.

    Владельцы действительных проездных документов освобождаются от визовых требований для следующих целей:

    - осуществление частных дел;

    - туризма;

    - лечения;

    - международных перевозок;

    - транзита;

    - деловых целей (заключение контрактов, переговоры, оказание консультационных услуг и другие деловые цели).

    Безвизовый режим распространяется на въезд, выезд, транзит через территорию государства другой стороны и предусмотрен на период, не превышающий 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы, суммарно 90 календарных дней в течение 180 календарных дней.

    При этом стороны имеют право отказать гражданам во въезде или продлении сроков пребывания без указания причин.

    Автор:

    Анеля Касымова

    МИД РК Правительство РК Китай
    Новости по теме
    Новости по теме
    Команда велопробега дружбы Сиань-Алматы покорила самый западный участок Великой китайской стены
    Китайский конгломерат планирует инвестировать в строительство в Казахстане
    Сколько стоит собрать ребенка в школу в Китае
    Макароны, джемы и мармелад представили казахстанские компании на выставке в Урумчи
    Популярное
    1 Сделать казахский язык основным средством общения планирует алматинка
    2 На какую помощь могут рассчитывать мамы в Казахстане: ипотеки и жилищные программы
    3 Движение перекрыли на участках нескольких улиц в Астане
    4 Политический гороскоп: кто из акимов ни Рыба, ни Овен
    5 Более ста скважин для снабжения аграриев водой пробурили в Жамбылской области