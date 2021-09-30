Взаимное признание сертификатов вакцинации обсудил Алексей Цой с Послом Великобритании в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Великобритании в Казахстане Кэти Лич, где стороны обсудили перспективы сотрудничества в области здравоохранения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Алексей Цой поприветствовал госпожу Кэти Лич и поздравил с назначением на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Великобритании в Республике Казахстан.

Министр отметил, что проведение ежегодного заседания казахстанско-британской Межправительственной комиссии позволяет охватывать широкий спектр важных вопросов сотрудничества. Среди них и сотрудничество в области здравоохранения. Алексей Цой проинформировал г-жу Кэти Лич о мерах, принятых в Казахстане для обеспечения экономической стабильности и противодействию распространения инфекции, а также предупреждению распространения COVID-19 и обеспечению готовности системы здравоохранения к подъему заболеваемости.

В целях контроля распространения COVID-19, а также своевременной локализации очагов заражения в РК разработано мобильное приложение «Ashyq», которое позволяет определить эпидемиологический статус гражданина, разработан и внедрен электронный паспорт вакцинации, который интегрирован с мобильным приложением Egov mobile.

«Казахстанский электронный паспорт вакцинации признан 6 странами: Венгрия, Таиланд, Монголия, Грузия, Кыргызская Республика и Республика Молдова. На сегодняшний день прорабатывается вопрос взаимного признания паспортов вакцинации с другими странами. В связи с этим, подчеркивая важность и актуальность вопроса по устранению ограничений для трансграничного перемещения вакцинированных граждан Казахстана и Великобритании, предлагаем рассмотреть вопрос взаимного признания сертификатов вакцинации», - предложил А. Цой.

Учитывая сохраняющуюся нестабильную обстановку, связанную с распространением COVID-19, Министр предложил активизировать партнерство в виде постоянного обмена информацией по текущей эпидемиологической ситуации, а также проводимым мерам по ее стабилизации.

В завершении встречи А. Цой выразил заинтересованность по присоединению Великобритании к Группе дружественных стран по продвижению Декларации Астаны по ПМСП и участию в реализации совместных мероприятий, направленных на улучшение качества предоставления медицинской помощи на уровне первичного звена. А также выразил готовность в продолжении сотрудничества по реализации достигнутых договоренностей.