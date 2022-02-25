Взаимная торговля, прослеживаемость товаров и развитие интеграционного потенциала: как прошло заседание ЕМПС в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 24-25 февраля т.г. в г. Нур-Султане прошло заседание Евразийского межправительственного совета. Для участия в заседании прибыли главы правительств Республики Армения — Н. Пашинян, Республики Беларусь — Р. Головченко, Кыргызской Республики — А. Жапаров, Российской Федерации — М. Мишустин, а также представитель государств-наблюдателей Премьер-Министр Республики Узбекистан А. Арипов. Заседание ЕМПС прошло в узком и расширенном составах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

В первый день, 24 февраля, в столицу Казахстана прибыли Михаил Мишустин, Акылбек Жапаров, Михаил Мясникович и Роман Головченко. В рамках заседания ЕМПС Премьер-Министра Казахстана Алихан Смаилов провел с иностранными коллегами ряд переговор и рабочих встреч.

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов в рамках заседания Евразийского межправительственного совета провел переговоры с Председателем Коллегии ЕЭК Михаилом Мясниковичем, а также коллегами из России М. Мишустиным, Кыргызстана — А. Жапаровым, Беларуси — Р. Головченко. В узком составе стороны предметно обсудили ряд важных вопросов, направленных на дальнейшее развитие экономической интеграции. Экономики государств-членов ЕАЭС достаточно активно восстанавливались в прошлом году и вышли на допандемийный уровень. По итогам 2021 года рост ВВП Союза составил 4,5%.

«Каждая страна стремится защитить национальные интересы и национальный рынок. Важно найти оптимальный баланс между национальными интересами и интеграционными процессами, определить наше стратегическое видение на будущее, особенно в условиях экономической турбулентности», — сказал Премьер-Министр Казахстана А. Смаилов.

Выступая перед участниками заседания, глава Правительства РК остановился на ряде приоритетов на текущий год.

Первое. Итоги прошедшего года в сравнении с допандемийным 2019 годом свидетельствуют об опережающей динамике роста взаимной торговли государств-членов ЕАЭС по сравнению с торговлей с третьими странами. Так, взаимная торговля выросла на 18%, а объем внешней торговли – на 15%. Однако доля взаимной торговли составляет менее 15% от общей торговли товарами наших государств.

Однозначно данный показатель является недостаточным для обеспечения стабильности внутреннего рынка. К примеру, объем взаимной торговли в других аналогичных интеграционных объединениях составляет более 40%. Для увеличения взаимной торговли обязательным условием является создание безбарьерной среды.

Алихан Смаилов отметил, что из года в год не находит своего решения значительная часть вопросов, связанных с ограничениями доступа на рынок партнеров. Так, уже более 10 лет не решается вопрос создания условий равного доступа алкогольной продукции на рынки государств-членов. «Необходимо признать, что в некоторых случаях работа по устранению барьеров носит формальный характер. Если мы заинтересованы в создании прозрачного рынка в ЕАЭС, нам необходимо решиться на базовые сдвиги. Предлагаем Комиссии разработать Методику экономической оценки применяемых барьеров. Кроме констатации наличия барьера, необходимо оценивать ущерб бизнесу и интеграции в целом. Кроме того, укрепляя торговые связи, мы в значительной степени становимся зависимыми от взаимных поставок. В связи с этим призываем наших партнеров взвешенно подходить к принятию внутренних решений, затрагивающих взаимную торговлю», — сказал Алихан Смаилов.

Второе. Приоритетной задачей является наращивание экспорта и принятие мер по его стимулированию. Эффективной мерой содействия продвижению экспорта государств-членов ЕАЭС на рынки третьих стран является равный доступ к транспортной инфраструктуре, в том числе морским портам. Необходимость его обеспечения лежит в основе функционирования Евразийского экономического союза. Однако начатая работа 5 лет назад по практической реализации данного принципа на сегодня остается не завершенной. По словам А. Смаилова, необходимо обеспечить скорейшее исполнение положений Договора и заключение соответствующих соглашений, гарантирующих недискриминационный доступ к портовым услугам.

Также глава Кабмина РК добавил, что для развития экспорта стран важно решить вопрос свободы транзита товаров. Предлагаемые условия транзита зачастую становятся непреодолимым препятствием для экспорта, что крайне негативно отражается на отраслях экономики государств, не имеющих прямого выхода к морю.

«В данных и других вопросах Комиссии необходимо занимать проактивную позицию. Выступать сторонним наблюдателем неприемлемо. В любом вопросе члены коллегии должны находить компромиссные решения, направленные на скорейшую реализацию всех заложенных в Договоре о союзе норм. При этом не забывать о статусе международных служащих, и не «тянуть одеяло» в пользу направивших стран», — отметил А. Смаилов. Третье. Достаточно часто говорится о необходимости выравнивания статистики внешней и взаимной торговли и обеления внешнеторговых потоков. Серый импорт серьезно вредит внутренним производителям, легальным импортерам, негативно отражается на бюджетах государств. В настоящее время Казахстан серьезно усилил меры таможенного контроля на границе с КНР. Принятые меры только за два неполных месяца привели к росту оформлений товаров и уплаты таможенных платежей.

Вместе с тем наблюдается значительный рост импорта из КНР в соседние страны, который в дальнейшем попадает на общий рынок без должной таможенной очистки и уплаты налоговых платежей. Необходимы совместные усилия к полноценному и качественному таможенному оформлению внешней торговли в первую очередь в торговле с КНР, требуется срочная оцифровка всех процессов и обмена данными. Это даст толчок для развития добросовестной конкуренции и увеличения поступлений в бюджет за счет налогов и таможенных пошлин. В условиях повышенного внимания общественности к результатам деятельности ЕАЭС необходимо проведение оценки эффективности объединения, и, в частности, влияния на экономики его членов. Результаты должны измеряться не количеством принимаемых документов, а конкретными, прямыми и исчисляемыми показателями.

На данный момент комиссией проводится оценка регулирующего воздействия проектов решений на бизнес. Однако в большей части это не предусматривает количественной оценки влияния решений на бизнес конъюнктуру. В связи с этим А. Смаилов предложил разработать комиссии показатели количественной и качественной оценки влияния принимаемых решений на развитие бизнеса. Это позволит не только взвешенно подходить к новым инициативам, но и доводить до общества конкретные результаты работы.

Сегодня, больше чем когда-либо, необходимо усилить работу по повышению экономической активности стран союза в постпандемический период. Лишь согласованные усилия всех сторон являются ключом к повышению благосостояния граждан государств.

«В свою очередь, хочу отметить, что Казахстан готов на системную и последовательную работу по реализации основополагающих принципов, закрепленных в праве ЕАЭС. Убежден, что по итогам сегодняшней встречи, традиционно проходящей в атмосфере взаимопонимания, доверия и конструктивного диалога, принятые нами решения позволят в дальнейшем обеспечивать развитие интеграционного объединения и реализацию достигнутых договоренностей», — сказал глава Правительства РК.

Для сдерживания негативного внешнего воздействия необходимо принять совместные меры по нивелированию внешнеэкономического давления на ЕАЭС — А. Жапаров.

Председатель Кабинета министров Республики Кыргызстан Акылбек Жапаров в свою очередь также отметил положительную динамику восстановления и роста экономической активности стран участниц ЕАЭС. «Прошлый год задал тренд на восстановление экономической активности и наши экономики начали оправляться от пандемийного кризиса», — сказал А. Жапаров в ходе своего выступления.

Подводя итоги деятельности союза за прошедший год, Премьер-Министр Кыргызстана дал высокую оценку председательству Казахстана.

«Несмотря на сохраняющуюся пандемию рост торгового протекционизма и сложную социально-экономическую ситуацию в мире, союз под председательством Республики Казахстан весьма плодотворно завершил 2021 год», — положительно высказался Глава Кабмина КР.

По его словам, общесоюзный рост ВВП по итогам прошлого года сложился на уровне 4,4%, что выше среднемировых показателей. Прирост промышленного производства в ЕАЭС составил 5,1%. Объем внешней торговли с третьими странами вырос на 34,3%, в т.ч. экспорт товаров на 42,5%. Объем взаимной торговли вырос на треть, а рост объемов экспорта отмечается во всех государствах-членах ЕАЭС. Восстановление экономической активности — результат совместных действий по противодействию пандемии, обеспечению свободного перемещения товаров и созданию условий для бизнеса в кризисной ситуации.

Одним из важнейших направлений деятельности ЕАЭС, по мнению главы кыргызской делегации, должно быть создание условий для повышения внутренней устойчивости экономик стран-участниц, включая обеспечение макроэкономической стабильности, а также устойчивости к внешнему воздействию.

«Это направление сведено исключительно к мониторингу соблюдения государствами-членами макроэкономических показателей, заложенных в договоре, и вынесению рекомендаций», — отметил он.

Глава кыргызского кабмина также обратил внимание на то, что на сегодня внешние шоки и макроэкономическое волнение испытывают практически все государства, а алгоритмов по сдерживанию этого давления в системе ЕАЭС нет.

«Мы уже имеем опыт, когда внешнее давление на одну из стран ЕАЭС приводит к каскадному воздействию на весь союз. Вместе с этим геополитическая турбулентность ведет к нарастанию напряженности и давлению на экономики всех государств-членов организации. В этих условиях, имея тесные экономические взаимосвязи, мы должны сплотиться и совместными усилиями противостоять этим вызовам. Для сдерживания негативного внешнего воздействия необходимо принять совместные меры по нивелированию внешнеэкономического давления на ЕАЭС. При этом необходимо разработать программы целевой поддержки экономического развития организации в целях обеспечения макроэкономической стабильности и устойчивости к внешним шокам», — резюмировал Председатель кабинета министров Кыргызской Республики.

Считаем важным также расширение промышленного сотрудничества в области гражданского авиастроения — Н. Пашинян.

Между странами Евразийского экономического союза в 2021 году удалось зафиксировать позитивные итоги и тенденции взаимодействия благодаря слаженной работе. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на заседании Евразийского межправсовета в расширенном состава.

Он заметил, что в условиях эпидемиологических ограничений и общемировых экономических потрясений в рамках союза работа продолжалась на системной основе. Более того, на фоне снижения взаимной торговли в 2020 году, обусловленного такими внешними факторами как замедление темпа роста мировой торговли и промышленного производства, экономика Армении обеспечила значительный рост объема взаимной торговли со странами ЕАЭС.

«Товарооборот за 2021 год, по сравнению с предыдущим годом, увеличился на 20,6% и составил $2,7 млрд. Объемы экспортных поставок в ЕАЭС увеличились на 25,2%, при этом показатель роста экспорта во взаимной торговле выше темпа роста экспорта армянской продукции в третьи страны. Рост был обеспечен за счет свежей и переработанной сельхозпродукции алкогольных и безалкогольных напитков, продукции текстильной и обувной промышленности и т.д.», — заметил Н. Пашинян.

Вместе с тем он подчеркнул, что наряду с ростом объемов экспорта увеличились также показатели импорта из стран союза в Армению, в частности по признаку страны происхождения импорт увеличился на 18,5%. Никола Пашинян выразил надежду на то, что сотрудничество в текущем году будет не менее плодотворным, в том числе за счет продвижения по основным направлениям интеграции союза и реализации новых инициатив.

Премьер-Министр Армении считает, что это возможно благодаря слаженности усилий национальных правительств и органов союза. Однако, по его мнению, на данном этапе крайне важно сохранить набранный темп и продолжить выработку механизмов совместного реагирования на экономические вызовы.

Вместе с тем, Пашинян подтвердил готовность развивать сотрудничество с государствами-наблюдателями ЕАЭС в рамках реализации совместных программ и проектов, в том числе и по части отдельных инициатив в рамках союза. Армения обладает компетенциями в сфере микроэлектроники, позволяющими производить сложную электронную продукцию, что может стать еще одним важным шагом в развитии кооперации предприятий микроэлектроники в рамках ЕАЭС.

«Считаем важным также расширение промышленного сотрудничества в области гражданского авиастроения», — сказал Н. Пашинян.

По его словам, развитие этого направления позволит сконцентрировать усилия промышленников на собственном производстве наиболее востребованных видов товаров. В связи с этим необходимо расширить инструменты государственной поддержки промышленности в странах союза и возможные направления их поступательного сближения.

Премьер Н. Пашинян добавил, что Армения обладает хорошим потенциалом в микроэлектронике, которая позволяет производить сложную продукцию, что может стать важным шагом в рамках промышленности. Никола Пашинян высказался о важности соглашения применения навигационных пломб и прослеживаемости товаров.

«Применение пломб направлено на отслеживание грузов при перевозке. Это позволит нам сделать перевозки прозрачнее, что положительно скажется на рост торговли», — сказал он.

Никола Пашинян также рассказал о развитии электронной торговли, добавив, что надо ускорить работу по совершенствованию механизма налогообложения е-торговли по мировым практикам.

Странам ЕАЭС необходимо завершить выработку норм в части применения специальных защитных антидемпинговых и компенсационных мер — Р. Головченко.

Премьер-Министр Беларуси Роман Головченко в рамках расширенного заседания ЕМПС, в числе ключевых задач ЕАЭС назвал развитие промышленной кооперации и импортозамещения, обеспечение продовольственной безопасности.

«Мы полностью поддерживаем объявленные Кыргызстаном приоритеты председательства. Отдельно подчеркну важность решения задач по углубленной промышленной кооперации, координации процессов импортозамещения, обеспечению продовольственной безопасности за счет согласованной агропромышленной политики. Это ключевые задачи союза, которые, на наш взгляд, обеспечат его безопасность и независимость», — сказал Роман Головченко в ходе своего выступления.

В ходе выступления глава кабмина Беларуси подчеркнул, что для перехода на траекторию ускоренного развития необходимо активизировать все возможные источники долгосрочных инвестиций и расширить каналы их поступления в экономику.

«Считаем важным для расширения источников и объемов инвестиций создать условия для рефинансирования банков и институтов развития», — сказал Премьер-Министр Республики Беларусь.

По мнению белорусского Премьер-Министра, странам ЕАЭС необходимо завершить выработку некоторых норм в части применения специальных защитных антидемпинговых и компенсационных мер.

«В частности, это касается применения права вето, принятия комиссией решений по итогам каждого расследования, применения защитных мер на части территории ЕАЭС. Это позволит усовершенствовать механизм принятия защитных мер в ЕАЭС и будет соответствовать современным мировым практикам», — подчеркнул Р. Головченко.

В ходе своего выступления, глава Правительства Беларуси отметил, что проведена значительная работа по подготовке соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок.

«Принимаемые меры, безусловно, повысят эффективность госконтроля за перевозкой грузов и ускорят товарооборот в союзе. При этом необходимо обеспечить решение вопроса по либерализации международных автоперевозок грузов», — прокомментировал Премьер-Министр.

В ходе заседания белорусской стороной была затронута тема механизма прослеживаемости в ЕАЭС. В своем выступлении глава кабмина РБ подчеркнул необходимость доработки соответствующей интегрированной информационной системы. Он также отметил важность реализации проекта «Евразийский агроэкспресс» для экспорта продовольствия.

«Евразийская интеграция с каждым годом развивается, ставит перед нами все более сложные задачи. Уверен, что совместными усилиями мы эти задачи решим и выйдем на новый этап совместного развития», — резюмировал Премьер-Министр Беларуси Роман Головченко.

Глава белорусской делегации также акцентировал внимание на том, что ЕАЭС нужно выработать общую тактику построения зеленой экономики. Роман Головченко подчеркнул необходимость сближения подходов и выработки скоординированных шагов в ЕАЭС по климатической повестке и построению зеленой экономики.

«Аналогичные меры принимаются нашими торговыми партнерами. Мы не можем оставаться в стороне и должны, на наш взгляд, выработать в ЕАЭС общую тактику построения зеленой экономики в сфере промышленного производства, развития электротранспорта, даже в сфере зеленого финансирования. При разработке соответствующих документов нужно взять лучшее из мирового опыта. Очень важно скоординировать соответствующие национальные программы», — сказал он.

Резюмируя свое выступление, Премьер-Министр Беларуси призвал Евразийский банк развития и Евразийский фонд стабилизации и развития выработать свои варианты стимулирования применения в ЕАЭС энерго- и ресурсосберегающих технологий.

Евразийский экономический союз успешно двигается вперед — М. Мишустин.

Об этом заявил председатель Правительства Российской Федерации М. Мишустин.

«Показательно, что в прошедшем году достигнуты рекордные значения по основным социально-экономическим показателям союза. В частности, за январь – ноябрь прошлого года рост совокупного валового внутреннего продукта приблизился к 4,5%. Объем товарооборота между государствами-членами увеличился на треть. Экспорт союзной продукции – на 42,5%. Важно, что эти цифры превышают значения допандемийного 2019 года. В частности, взаимная торговля выросла практически на 18%, а внешняя – на 12,6%», — отметил он.

По его словам, такие результаты стали возможными благодаря слаженным действиям всех интеграционных структур союза. М. Мишустин добавил, что необходимо и в дальнейшем находить оптимальные и эффективные решения для стимулирования роста экономик и, в конечном счёте, роста благосостояния наших народов.

Основной ориентир — это реализация стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. План действий очень большой, он включает свыше 200 мероприятий. Российский премьер отметил, что будет продолжена работа по совершенствованию общего рынка, устранению барьеров для четырех свобод — движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.

М. Мишустин добавил также, что один из приоритетных векторов совместной деятельности — стимулирование промышленной кооперации. За период с января по ноябрь прошлого года объем промышленного производства стран ЕАЭС вырос более чем на 5%. Следует наращивать сотрудничество за счет привлечения инвестиций в общие проекты, продвижения товаров за рубеж и создания евразийских цепочек добавленной стоимости.

Для борьбы с серым импортом и нелегальным оборотом товаров необходимо введение системы прослеживаемости. Глава Правительства РФ поддержал решение комиссии о начале с 1 июня пилота по прослеживаемости холодильного и морозильного оборудования. Если проект докажет востребованность, можно будет расширить его и на другие виды продукции, контролировать путь их движения от производителя до конечного потребителя.

Он такое отметил большое значение соглашения о применении навигационных пломб, подписанного в декабре прошлого года президентами стран Союза. На его основе с использованием передовых цифровых технологий создается бесшовная система таможенного транзита товаров. Теперь надо обеспечить скорейшую ратификацию соглашения во всех государствах-членах.

«Мы уже запустили совместную унифицированную систему поиска «Работа без границ». Активно используется приложение «Путешествую без COVID-19». Аналогичные цифровые решения, удобные и востребованные пользователями, должны прийти и в другие сферы. Следует на основе «цифры» и дальше совершенствовать единую систему технического регулирования в рамках ЕАЭС. Она уже достаточно хорошо развита – по широте охвата и оперативности внедрения не имеет аналогов в международной практике. Принято свыше 50 технических регламентов по 85% продукции на союзном рынке», — проинформировал М. Мишустин.

Он отметил, что в интересах стран-участниц — запустить электронные сервисы, которые позволят ускорить утверждение требований по новым товарам, выстроить еще более эффективный механизм контроля за их соблюдением. В результате безопасная и качественная продукция сможет быстрее попадать на общий рынок, а значит, скорее станет доступна нашим гражданам. В рамках Союза будут запущены новые востребованные инициативы. В их числе – «Евразийский агроэкспресс». Его реализация поможет обеспечить быструю доставку железнодорожным транспортом союзной сельхозпродукции в азиатские и европейские государства, причем по конкурентным с морскими перевозками тарифам и скоростям. Этот проект с высокой интеграционной составляющей вновь подтверждает востребованность Евразийского экономического союза.

М. Мишустин высказался еще об одной важной теме — климатической повестке. Решению вопросов зеленой экономики большинство стран уделяют самое серьезное внимание. И союз обладает значительным потенциалом для взаимодействия на данном треке. В этой и других сферах международного сотрудничества ЕАЭС нацелен на партнерство с ведущими региональными объединениями. Прежде всего это СНГ, ШОС и АСЕАН.

«В прошлом году успешно завершилось председательство Казахстана в органах ЕАЭС. Нам удалось продвинуться по многим направлениям интеграционного строительства и добиться хороших экономических результатов. Сегодня мы проводим первое заседание совета уже под председательством Киргизии. Хочу пожелать коллегам успехов и эффективной работы», — сказал в завершение М. Мишустин. Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами Союза по итогам 2021 года увеличился на 30% — А. Арипов.

В свою очередь Представитель государств-наблюдателей Премьер-Министр Республики Узбекистан А. Арипов в своем выступлении отметил, что несмотря на вызовы и негативные последствия пандемии, внешнеторговый оборот Узбекистана со странами Союза по итогам 2021 года увеличился на 30% и составил $ 13 млрд.

«На состоявшемся в прошлом году заседания Высшего евразийского экономического совета Президент РУ Ш. Мирзеев обозначил наиболее актуальные задачи, требующие совместного решения, в рамках Евразийского экономического союза в контексте приверженности Узбекистана к углублению взаимовыгодного сотрудничества со странами Союза», — сказал А. Арипов.

В настоящее время идет активный процесс по согласованию условий и процедур по присоединению Узбекистана к Евразийскому Банку развития. Завершается согласование карты совместной дорожной карты между Правительством Узбекистана и Евразийской экономической комиссии. Этот документ включает в себя ряд конкретных мероприятий, направленные на тесное сотрудничество между профильными органами Узбекистана и департаментами миссий в торговой, промышленной, таможенной, финансовой и налоговой сферах, а также в области энергетики технического регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий. «Выражаем надежду на поддержку государств-членов Евразийского экономического союза в одобрении принятия данного документа. Также прошу одобрить участие Узбекистана в таких инициативах, реализуемых в рамках ЕАЭС как развитие электронной торговли, цифровизации, железнодорожных перевозок и сотрудничество по климатической повестке», — отметил А. Арипов.

Наращивание взаимной торговли со странами-участницами Евразийского экономического союза является для Узбекистана приоритетной. В этой связи в т.г. необходимо активизировать усилия по некоторым актуальным направлениям.

«В целях обеспечения полноценного режима свободного передвижения торговли необходимо устранять имеющееся барьеры и воздержаться от введения новых ограничительных мер. Для дальнейшего увеличения товарооборота необходимо продолжить совместную работу по гармонизации и взаимного признания норм технического регулирования, санитарных, фитосанитарных и ветеринарных требований. Рассчитываем на активную поддержку евразийской экономической комиссии по совместной выработке мер по сближению и унификации правовых актов в области нетарифного регулирования», — сказал А. Арипов.

Стоит отметить, что важным фактором ускорения международной торговли и экономического развития стран является упрощение и цифровизация торговых процедур с соблюдением таможенных правил.

«Узбекистан заинтересован в обмене опытом по внедрению механизмов прослеживаемости товаров и системы электронных навигационных пломб в торговых отношениях со странами ЕАЭС», — добавил А. Арипов.

Нам надо увеличить объемы инвестиций и выйти на показатель в 30% от ВВП — М. Мясникович.

Как отметил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии М. Мясникович, результаты работы ЕАЭС не могут не радовать, так как главный показатель — рост промышленной интеграции.

«Текущий год — год председательства ЕАЭС. Хотел бы обратить внимание на обращение президент Кыргызстана главам государств ЕАЭС по этому случаю. Мы в ЕЭК разработали план действий, подписали документы на 2022 год. Поэтому это не просто обращение, оно трансформировано в план. Мы будем докладывать главам Правительства и государств о результатах», — сказал он.

М. Мясникович также рассказал «о новизне», которая будет в работе комиссии в 2022 году.

«Первое — инвестиции в основной капитал. Несмотря на то, что инвестиции немного увеличились. Но полагаем, что этого недостаточно для конкурентного рынка. Мы думаем, что надо увеличить объемы инвестиций и выйти на показатель в 30% от ВВП. По сравнению с теми показателями, которые есть последние годы, значит надо увеличить в полтора-два раза. Особенно надо увеличить инвестиции в промышленное производство», — отметил М. Мясникович.

Второе направление, по его словам, вопрос цифровизации.

«Мы эту работу уже проводим и у нас повестка формироваться будет на новой основе и мы признательны главам правительств за поддержку. Кроме того, в наши планы входит в 2022 году увеличить ввод в эксплуатацию общих интеграционных процессов больше, чем было сделано за 9 лет. У нас идет слаженная работа, но многое будет зависеть от готовности национальных сегментов. В некоторых странах есть отставание по интегрированию в общую систему», — сказал он.

По словам главы ЕЭК, инвестиции в основной капитал, развитие цифровизации и кооперационные связи на принципиально новой основе должны дать толчок для развития.







