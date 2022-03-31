Взаимная торговля Казахстана со странами ЕС выросла на 70%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Товарооборот между Казахстаном и странами ЕС за январь-февраль 2022 года составил $6,0 млрд, что на 70,9% выше, чем за аналогичный период предыдущего года ($3,5 млрд). МИА «Казинформ» со ссылкой на АО «QazTrade» МТИ РК.
Экспорт из Казахстана в страны ЕС за январь-февраль 2022 года вырос на 84,4% и составил $ 5,2 млрд .
Импорт в Казахстан из стран ЕС за январь-февраль 2022 года вырос на 14% и составил $ 767,5 млн. .
Рост экспорта в страны ЕС обосновываетс я увеличением поставок таких товаров как нефть сырая - на 81,2% ($4,6 млрд), ферросплавы - рост в 2,5 р. или (до $96,3 млн), алюминий необработанный - рост в 2,5 р. (до $58,0 млн), пшеница - рост в 13,2 р. (до $31,7 млн), нефтепродукты - на 40,4% (до $94,6 млн), природный газ - рост в 4,3 р. (до $35,5 млн).
Основными товарами импорта в Казахстан из стран ЕС являются лекарственные средства, расфасованные для розничной продажи; вакцины, сыворотки из крови; двигатели турбореактивные и турбовинтовые, газовые турбины прочие; насосы воздушные или вакуумные, компрессоры и вентиляторы; вычислительные машины; арматура для трубопроводов; телефонные аппараты; изделия из черных металлов прочие.
Показатели взаимной торговли в разрезе стран (млн. долл. США)
№
Страны
ТО
Экспорт
Импорт
Доля
ТО
Экспорт
Импорт
Общий итог
5 983,1
5 215,6
767,5
100,0%
100,0%
100,0%
1
Италия
2 223,8
2 088,2
135,7
37,2%
40,0%
17,7%
2
Нидерланды
1 039,4
1 015,8
23,6
17,4%
19,5%
3,1%
3
Франция
542,4
437,3
105,0
9,1%
8,4%
13,7%
4
Испания
438,6
419,6
19,0
7,3%
8,0%
2,5%
5
Греция
343,7
340,5
3,2
5,7%
6,5%
0,4%
6
Румыния
328,0
321,6
6,4
5,5%
6,2%
0,8%
7
Германия
240,7
54,2
186,4
4,0%
1,0%
24,3%
8
Польша
195,9
143,9
52,0
3,3%
2,8%
6,8%
9
Литва
169,4
153,0
16,4
2,8%
2,9%
2,1%
10
Хорватия
97,2
94,7
2,5
1,6%
1,8%
0,3%
11
Бельгия
63,8
37,5
26,2
1,1%
0,7%
3,4%
12
Финляндия
51,1
29,7
21,4
0,9%
0,6%
2,8%
13
Чехия
40,4
15,2
25,2
0,7%
0,3%
3,3%
14
Ирландия
37,9
0,0
37,9
0,6%
0,0%
4,9%
15
Швеция
34,0
11,8
22,2
0,6%
0,2%
2,9%
Остальные страны
136,8
52,6
84,2
2,3%
1,0%
11,0%