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    Взаимная торговля Казахстана со странами ЕС выросла на 70%

    31 Марта 2022, 09:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Товарооборот между Казахстаном и странами ЕС за январь-февраль 2022 года составил $6,0 млрд, что на 70,9% выше, чем за аналогичный период предыдущего года ($3,5 млрд). МИА «Казинформ» со ссылкой на АО «QazTrade» МТИ РК.

    Экспорт из Казахстана в страны ЕС за январь-февраль 2022 года вырос на 84,4% и составил $ 5,2 млрд .

    Импорт в Казахстан из стран ЕС за январь-февраль 2022 года вырос на 14% и составил $ 767,5 млн. .

    Рост экспорта в страны ЕС обосновываетс я увеличением поставок таких товаров как нефть сырая - на 81,2% ($4,6 млрд), ферросплавы - рост в 2,5 р. или (до $96,3 млн), алюминий необработанный - рост в 2,5 р. (до $58,0 млн), пшеница - рост в 13,2 р. (до $31,7 млн), нефтепродукты - на 40,4% (до $94,6 млн), природный газ - рост в 4,3 р. (до $35,5 млн).

    Основными товарами импорта в Казахстан из стран ЕС являются лекарственные средства, расфасованные для розничной продажи; вакцины, сыворотки из крови; двигатели турбореактивные и турбовинтовые, газовые турбины прочие; насосы воздушные или вакуумные, компрессоры и вентиляторы; вычислительные машины; арматура для трубопроводов; телефонные аппараты; изделия из черных металлов прочие.

    Показатели взаимной торговли в разрезе стран (млн. долл. США)

    Страны

    ТО

    Экспорт

    Импорт

    Доля

    ТО

    Экспорт

    Импорт

    Общий итог

    5 983,1

    5 215,6

    767,5

    100,0%

    100,0%

    100,0%

    1

    Италия

    2 223,8

    2 088,2

    135,7

    37,2%

    40,0%

    17,7%

    2

    Нидерланды

    1 039,4

    1 015,8

    23,6

    17,4%

    19,5%

    3,1%

    3

    Франция

    542,4

    437,3

    105,0

    9,1%

    8,4%

    13,7%

    4

    Испания

    438,6

    419,6

    19,0

    7,3%

    8,0%

    2,5%

    5

    Греция

    343,7

    340,5

    3,2

    5,7%

    6,5%

    0,4%

    6

    Румыния

    328,0

    321,6

    6,4

    5,5%

    6,2%

    0,8%

    7

    Германия

    240,7

    54,2

    186,4

    4,0%

    1,0%

    24,3%

    8

    Польша

    195,9

    143,9

    52,0

    3,3%

    2,8%

    6,8%

    9

    Литва

    169,4

    153,0

    16,4

    2,8%

    2,9%

    2,1%

    10

    Хорватия

    97,2

    94,7

    2,5

    1,6%

    1,8%

    0,3%

    11

    Бельгия

    63,8

    37,5

    26,2

    1,1%

    0,7%

    3,4%

    12

    Финляндия

    51,1

    29,7

    21,4

    0,9%

    0,6%

    2,8%

    13

    Чехия

    40,4

    15,2

    25,2

    0,7%

    0,3%

    3,3%

    14

    Ирландия

    37,9

    0,0

    37,9

    0,6%

    0,0%

    4,9%

    15

    Швеция

    34,0

    11,8

    22,2

    0,6%

    0,2%

    2,9%

    Остальные страны

    136,8

    52,6

    84,2

    2,3%

    1,0%

    11,0%

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Экономика Евросоюз
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