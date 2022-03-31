Взаимная торговля Казахстана со странами ЕС выросла на 70%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Товарооборот между Казахстаном и странами ЕС за январь-февраль 2022 года составил $6,0 млрд, что на 70,9% выше, чем за аналогичный период предыдущего года ($3,5 млрд). МИА «Казинформ» со ссылкой на АО «QazTrade» МТИ РК.

Экспорт из Казахстана в страны ЕС за январь-февраль 2022 года вырос на 84,4% и составил $ 5,2 млрд .

Импорт в Казахстан из стран ЕС за январь-февраль 2022 года вырос на 14% и составил $ 767,5 млн. .

Рост экспорта в страны ЕС обосновываетс я увеличением поставок таких товаров как нефть сырая - на 81,2% ($4,6 млрд), ферросплавы - рост в 2,5 р. или (до $96,3 млн), алюминий необработанный - рост в 2,5 р. (до $58,0 млн), пшеница - рост в 13,2 р. (до $31,7 млн), нефтепродукты - на 40,4% (до $94,6 млн), природный газ - рост в 4,3 р. (до $35,5 млн).

Основными товарами импорта в Казахстан из стран ЕС являются лекарственные средства, расфасованные для розничной продажи; вакцины, сыворотки из крови; двигатели турбореактивные и турбовинтовые, газовые турбины прочие; насосы воздушные или вакуумные, компрессоры и вентиляторы; вычислительные машины; арматура для трубопроводов; телефонные аппараты; изделия из черных металлов прочие.

Показатели взаимной торговли в разрезе стран (млн. долл. США)

№

Страны

ТО

Экспорт

Импорт

Доля

ТО

Экспорт

Импорт

Общий итог

5 983,1

5 215,6

767,5

100,0%

100,0%

100,0%

1

Италия

2 223,8

2 088,2

135,7

37,2%

40,0%

17,7%

2

Нидерланды

1 039,4

1 015,8

23,6

17,4%

19,5%

3,1%

3

Франция

542,4

437,3

105,0

9,1%

8,4%

13,7%

4

Испания

438,6

419,6

19,0

7,3%

8,0%

2,5%

5

Греция

343,7

340,5

3,2

5,7%

6,5%

0,4%

6

Румыния

328,0

321,6

6,4

5,5%

6,2%

0,8%

7

Германия

240,7

54,2

186,4

4,0%

1,0%

24,3%

8

Польша

195,9

143,9

52,0

3,3%

2,8%

6,8%

9

Литва

169,4

153,0

16,4

2,8%

2,9%

2,1%

10

Хорватия

97,2

94,7

2,5

1,6%

1,8%

0,3%

11

Бельгия

63,8

37,5

26,2

1,1%

0,7%

3,4%

12

Финляндия

51,1

29,7

21,4

0,9%

0,6%

2,8%

13

Чехия

40,4

15,2

25,2

0,7%

0,3%

3,3%

14

Ирландия

37,9

0,0

37,9

0,6%

0,0%

4,9%

15

Швеция

34,0

11,8

22,2

0,6%

0,2%

2,9%

Остальные страны

136,8

52,6

84,2

2,3%

1,0%

11,0%



