Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+15+17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС увеличилась на 19,8%

    14 Июня 2021, 01:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В январе-апреле 2021 года взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС составила 7100,4 млн. долларов США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики РК.

    «В январе-апреле 2021 года взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС составила 7100,4 млн. долларов США, что в номинальном выражении больше на 19,8%, чем в январе-апреле 2020 г., в том числе экспорт –2189,7 млн. долларов США (на 28,6% больше), импорт – 4910,7 млн. долларов США (на 16,3% больше)», - сообщили в Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

    По информации ведомства, в общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС приходится на Российскую Федерацию – 92,9%, Кыргызскую Республику – 3,6%, Республику Беларусь – 3,4%, Республику Армения – 0,1%.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Экономика ЕАЭС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Турецкие инвесторы заинтересованы в производстве медной катанки на территории СЭЗ «Морпорт Актау»
    Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 11,6%
    Какие продукты подорожали по итогам апреля в Казахстане
    Международный форум инвесторов проходит в Алматы
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Новая детская площадка открылась в Таразе
    5 Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
    Новости партнеров