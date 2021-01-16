Взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС снизилась на 9,6 %

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В январе-ноябре 2020 года взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС составила 17660 млн. долларов США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики РК.

«В январе-ноябре 2020 года взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС составила 17660 млн. долларов США, что на 9,6% меньше, чем в январе-ноябре 2019 г., в том числе экспорт – 4966,4 млн. долларов США (уменьшился на 13,5%), импорт – 12693,6 млн. долларов США (уменьшился на 7,9%)», - сообщили в Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

По информации ведомства, в общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС приходится на Российскую Федерацию – 92,2%, Кыргызскую Республику – 4,1%, Республику Беларусь – 3,6%, Республику Армения – 0,1%.



