Вызволили годовалого ребенка из заблокированного автомобиля спасатели в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау спасатели вызволили годовалого ребенка из заблокированного автомобиля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня на телефон 112 поступило сообщение, что в микрорайоне Геолог по ул. Б. Ермуханова в запертой машине находится малыш. Незамедлительно прибыв на место вызова спасатели установили, что в заблокированной машине находится ребенок 1,5 лет. Рядом с автомобилем находилась мама. Спасатели успокоили женщину, осмотрели автомобиль и с помощью аварийно-спасательных средств разблокировали дверь салона. Ребенок был передан матери, в медицинской помощи не нуждался», - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области просит родителей быть внимательными и не оставлять детей одних в автомобиле, а также не забывать вынимать ключи из замка зажигания.



