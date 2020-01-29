Новости
Вызволенные из снежного плена: более 100 автомашин колонной едут в Нур-Султан
29 Января 2020 11:24
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вызволенные из снежного плена 114 автомашин, застрявших на автодороге Шидерты-Ерейментау-Нур-Султан на территории Павлодарской области, едут колонной в столицу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КЧС МВД РК.
Новости по темеЗаблудившиеся в буран: полицейские нашли троих водителей в Туркестанской области Спасатели Аркалыка откопали из сугробов землянку с двумя мужчинами и кошкой Метель в Актюбинской области: за сутки эвакуировано 148 человек
Колонну в составе 98 грузовых и 16 легковых автомобилей сопровождают спасатели и полицейские, а также снегоуборочная техника.
«Сегодня, 29 января в 07:30 часов автоколонна начала движение в город Нур-Султан из села Новомарковка Ерейментауского района», - говорится в сообщении.
Ключевые слова: Нур-Султан, Транспорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- 322 человека спасено на дорогах Карагандинской области за сутки
- Занятия отменили для столичных школьников второй смены 0-4 классов
- Занятия отменили для столичных школьников первой смены 0-4 классов
- Объем выпавшего снега в столице почти достиг рекорда 56-летней давности
- 228 автомашин застряли на трассах Жамбылской области
- Почти 4 дня добиравшиеся из Нур-Султана в Актобе пассажиры вылетели в аэропорт назначения
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047