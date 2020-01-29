Вызволенные из снежного плена: более 100 автомашин колонной едут в Нур-Султан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вызволенные из снежного плена 114 автомашин, застрявших на автодороге Шидерты-Ерейментау-Нур-Султан на территории Павлодарской области, едут колонной в столицу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КЧС МВД РК.

Колонну в составе 98 грузовых и 16 легковых автомобилей сопровождают спасатели и полицейские, а также снегоуборочная техника.

«Сегодня, 29 января в 07:30 часов автоколонна начала движение в город Нур-Султан из села Новомарковка Ерейментауского района», - говорится в сообщении.