Вызов Головкину бросил экс-чемпион мира Дэнни Гарсия

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Американский боксер, экс-чемпион мира в первой полусредней и полусредней весовых категориях Дэнни Гарсия в интервью YSM Sports Media рассказал о грандиозных планах на ближайшее будущее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

По словам Гарсии, он намерен сначала сразиться с «обычным» чемпионом мира WBA в среднем весе Эрисланди Ларой (с оговоркой — Дэнни готов драться с ним в промежуточном весе 155 фунтов), а затем получить бой с одним из громких имен, включая Геннадия Головкина и Сауля «Канело» Альвареса.

«Бой с Ларой — это то, чего мы хотим. Я хочу драться с Ларой за титул чемпиона мира в среднем весе в лимите 155 фунтов. Я попробую стать чемпионом мира в трех весовых категориях, прежде чем завершу карьеру. Это моя мечта. После этого я хочу проводить крупнейшие бои из возможных. После этого боя я стану чемпионом мира в среднем весе и хочу участвовать в самых больших поединках. Я хочу реванша с Эрролом Спенсом, боя с «Канело», с GGG. С кем угодно. Мне нужны самые большие поединки», — сказал Дэнни Гарсия.

Фото: sports.kz