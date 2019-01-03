Выжившая в страшном ДТП в Алматы остается в реанимации

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская актриса Айзада Сатыбалдиева, единственная выжившая в страшном ДТП в Алматы, все еще находится в реанимации в тяжелом состоянии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Актриса Айзада Сатыбалдиева все еще находится в реанимации в городской больнице Скорой неотложной помощи.

«Она была доставлена в БСНП в крайне тяжелом состоянии. В настоящее время ее состояние остается стабильно тяжелым. Проводятся все мероприятия по оказанию интенсивной терапии», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Алматы.

Напомним, ДТП произошло на пересечении проспектов Абая и Сейфуллина 29 декабря, в результате которого погибли три человека, в том числе актриса Шолпан Елгезекова. Еще один пассажир - актриса Айзада Сатыбалдиева, с тяжелыми травмами доставлена в больницу.

Со слов очевидцев, водитель Gelandewagen на скорости проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем, который начал движение на зеленый свет. После происшествия водитель джипа сбежал с места ДТП.

Следствием установлено, что виновник аварии управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Расследование случившегося взято на контроль МВД.