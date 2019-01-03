Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -15 °С
Алматы: -3 °С
USD 371.56 EUR 422.43
RUB 5.56 CNY 53.51
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Выжившая в страшном ДТП в Алматы остается в реанимации

3 Января 2019 14:07 299
Поделиться:
Выжившая в страшном ДТП в Алматы остается в реанимации

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская актриса Айзада Сатыбалдиева, единственная выжившая в страшном ДТП в Алматы, все еще находится в реанимации в тяжелом состоянии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

70 ДТП произошло в Астане во время новогодних праздников
Водитель Gelandewagen был пьян - полиция Алматы о гибели актрисы в ДТП Расследование гибели актрисы в ДТП находится на особом контроле - МВД

Актриса Айзада Сатыбалдиева все еще находится в реанимации в городской больнице Скорой неотложной помощи. 

«Она была доставлена в БСНП в крайне тяжелом состоянии. В настоящее время ее состояние остается стабильно тяжелым. Проводятся все мероприятия по оказанию интенсивной терапии», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Алматы.  

Напомним, ДТП произошло на пересечении проспектов Абая и Сейфуллина 29 декабря, в результате которого погибли три человека, в том числе актриса Шолпан Елгезекова. Еще один пассажир - актриса Айзада Сатыбалдиева, с тяжелыми травмами доставлена в больницу.

Со слов очевидцев, водитель Gelandewagen на скорости проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем, который начал движение на зеленый свет. После происшествия водитель джипа сбежал с места ДТП.

Следствием установлено, что виновник аварии управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Расследование случившегося взято на контроль МВД.

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: ДТП, Алматы, Происшествия,
Поделиться:

Автор:

Майя Тенизбаева

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Архив