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    Выжившая при землетрясении в Турции Сабина Мамадьярова вернулась в Казахстан

    6 Марта 2023, 16:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Сабина Мамадьярова, выжившая при землетрясении в Турции, вернулась в Казахстан. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    «В период ее нахождения в больнице наш консул был постоянно с ней на связи, с ней находились родственники. Она уже вернулась в Казахстан, но просила ее не беспокоить и не хотела бы давать какой-либо комментарий», - сказал Айбек Смадияров, отвечая на вопросы журналистов на брифинге.

    Он также сообщил, что ей помогли с возвращением.

    «Да, мы помогли – рейс «Анталия -Алматы», - уточнил Айбек Смадиров.

    Он также добавил, что состояние Сабины на сегодня наверняка хорошее.

    Как известно, казахстанку Сабину Мамадьярову нашли живой под завалами в Турции после землетрясения.

    Как известно, 6 февраля в Турции с эпицентром в Кахраманмараше произошло два землетрясения магнитудой более 7 баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, число погибших в результате разрушительных землетрясений на юге Турции достигло до 45 089 человек.

    Автор:

    Серик Сабеков

    МИД РК Соотечественники Общество Землетрясение в Турции
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