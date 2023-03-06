Выжившая при землетрясении в Турции Сабина Мамадьярова вернулась в Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Сабина Мамадьярова, выжившая при землетрясении в Турции, вернулась в Казахстан. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«В период ее нахождения в больнице наш консул был постоянно с ней на связи, с ней находились родственники. Она уже вернулась в Казахстан, но просила ее не беспокоить и не хотела бы давать какой-либо комментарий», - сказал Айбек Смадияров, отвечая на вопросы журналистов на брифинге.

Он также сообщил, что ей помогли с возвращением.

«Да, мы помогли – рейс «Анталия -Алматы», - уточнил Айбек Смадиров.

Он также добавил, что состояние Сабины на сегодня наверняка хорошее.

Как известно, казахстанку Сабину Мамадьярову нашли живой под завалами в Турции после землетрясения.

Как известно, 6 февраля в Турции с эпицентром в Кахраманмараше произошло два землетрясения магнитудой более 7 баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, число погибших в результате разрушительных землетрясений на юге Турции достигло до 45 089 человек.

