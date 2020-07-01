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    Выживет ли финтех во время пандемии

    1 Июля 2020, 15:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Большая часть предприятий потеряет 30-40% своего дохода по итогам текущего года. Такой прогноз сделал основатель и председатель правления iKapitalist Ltd Нурбек Раев в ходе Online Astana Finance Days, передает МИА «Казинформ».

    В ходе сессии «Пост-Covid-19: изменится ли ход игры в сфере финансовых технологий?» эксперты обсудили влияние пандемии на рынок финтех.

    По словам Раева, многим компаниям вряд ли удастся выйти на уровень дохода прошлого года.

    «Скорее всего бизнес потеряет от 30% до 40% своего дохода, по сравнению с прошлым годом», - спрогнозировал он.

    Эксперт также рассказал, как компаниям пришлось взаимодействовать в период карантина с потенциальными инвесторами.

    «Люди перед тем как инвестировать свои средства, они как правило, хотят встретиться с представителями этих организаций. На базе МФЦА мы организовывали такие встречи, но потом разразилась эпидемия и нам пришлось серьезно поменять свой подход, и мы ушли в онлайн. Успели провести реструктуризацию в марте», - сообщил он.

    При этом часть контрактов в мае уже были подписаны в электронном виде, отметил эксперт.

    «Поначалу мы беспокоились о том, что инвесторы не захотят попробовать такой вид инвестиций. Ведь они даже не увидят человека, и весь процесс оценки инвестора и получателя инвестиции идет электронным образом. Но были очень удивлены, когда инвесторы проявили активный интерес к такому виду сотрудничества», - поделился он опытом.

    Сегодня, по словам Раева, большая часть инвесторов в Казахстане в поиске дополнительных источников доходов.

    «Многие традиционно раньше обращались в банки за кредитом и предоставляли обеспечение. Но во время девальвации их залоги снизились в стоимости. Здесь на сцену выходят компании финансово технологической направленности, которые развивались быстрыми темпами до пандемии. Но они не могут расти в отрыве от реальной экономики, в условиях, когда вся логистика остановилась и все магазины закрыты», - считает он.

    В свою очередь о работе в период пандемии рассказала директор по рынкам капитала и руководитель отдела технологий London Stock Exchange Group Энн Нейденбах.

    «Большая часть наших сотрудников работает из дома, это беспрецедентный пример в истории. Эпидемия, конечно, повлияет на последующую работу всего бизнеса. И здесь, компаниям помогут финансовые технологии, они будут нужны для взаимодействия со своими потребителями в условиях карантина. К примеру, сейчас наши директора уже используют Zoom для онлайн-встреч и переговоров», - высказалась представитель лондонской биржи.

    Между тем, председатель FMAP Limited Лорд Мод Хоршамасчитает, что жизнь больше не вернется в прежнее русло после пандемии.

    «Эпидемия Covid-19 серьезнейшим образом повлияла на правительство стран и на все финансовые структуры. Наши лидеры говорили о том, что нужно обязательно использовать все преимущества любого кризиса. С этой точки зрения хочу отметить выгодное расположение МФЦА, практически в центре Центральной Азии. Это особенно интересно сейчас, с учетом, что наблюдается сдвиг центров силы мировой экономики из Европы в азиатскую часть мира. То есть Казахстан может стать хорошим финансовым центром в будущем», - резюмировал эксперт.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Экономика МФЦА - фин. центр "Астана"
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