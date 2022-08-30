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    Выздоровели за сутки от коронавируса в Казахстане 645 человек

    30 Августа 2022 08:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 645 человек выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    В разрезе регионов:

    в городе Нур-Султане - 346,

    в городе Алматы - 43,

    в Алматинской области - 15,

    в Жетысуской области - 14,

    в ЗКО - 3,

    в Карагандинской области - 109,

    в Улытауской области - 19,

    в Мангистауской области - 34,

    в Павлодарской области – 62.

    Всего в стране выздоровело 1 356 908 человек от COVID-19.


    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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