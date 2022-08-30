Выздоровели за сутки от коронавируса в Казахстане 645 человек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 645 человек выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
В разрезе регионов:
в городе Нур-Султане - 346,
в городе Алматы - 43,
в Алматинской области - 15,
в Жетысуской области - 14,
в ЗКО - 3,
в Карагандинской области - 109,
в Улытауской области - 19,
в Мангистауской области - 34,
в Павлодарской области – 62.
Всего в стране выздоровело 1 356 908 человек от COVID-19.