Выздоровели за последние сутки от коронавирусной инфекции 65 человек в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения обновило данные по количеству выздоровевших от коронавирусной инфекции казахстанцев. За прошедшие сутки в республике выздоровели 65 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Из них: в городе Нур-Султане – 29, в городе Алматы – 31, в Атырауской области – 2, в Карагандинской области – 3.

Всего в стране выздоровело 1 млн 292 тыс. 932 человека от COVID-19.

Как ранее сообщалось, за прошедшие сутки зарегистрировано 334 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, лечение от коронавируса продолжают получать более 2 тыс. казахстанцев.