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    Выздоровели от КВИ в Казахстане 127 человек

    30 Сентября 2022, 08:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 127 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Комитета санитарно- эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

    В разрезе регионов:

    в городе Астане – 29,

    в городе Алматы – 6,

    в Западно-Казахстанской области – 13,

    в Карагандинской области – 14,

    в Костанайской области – 39,

    в Павлодарской области – 8,

    в Северо-Казахстанской области – 8,

    в Туркестанской области – 7,

    в Улытауской области – 3.

    Всего в стране выздоровели 1 млн 378 тыс. 657 человек от COVID-19.

    Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки зарегистрировано 89 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в РК.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Здравоохранение Коронавирус в РК
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