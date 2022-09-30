Выздоровели от КВИ в Казахстане 127 человек

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 127 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Комитета санитарно- эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

В разрезе регионов:

в городе Астане – 29,

в городе Алматы – 6,

в Западно-Казахстанской области – 13,

в Карагандинской области – 14,

в Костанайской области – 39,

в Павлодарской области – 8,

в Северо-Казахстанской области – 8,

в Туркестанской области – 7,

в Улытауской области – 3.

Всего в стране выздоровели 1 млн 378 тыс. 657 человек от COVID-19.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки зарегистрировано 89 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в РК.

