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    • Выздоровели от КВИ 2652 казахстанца

    7 Августа 2022 08:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 2652 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    В городе Нур-Султане - 1131,

    в городе Алматы - 465,

    в городе Шымкенте - 218,

    в Алматинской области - 156,

    в Жетысуской области - 136,

    в ВКО - 53,

    в ЗКО - 7,

    в Карагандинской области - 355,

    в Улытауской области - 30,

    в Кызылординской области – 62,

    в Мангистауской области - 17,

    в Туркестанской области - 22.

    Всего в стране от COVID-19 выздоровел 1 325 671 человек.


    #Здравоохранение #Коронавирус в РК
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