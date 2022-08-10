Выздоровели от КВИ 2389 человек в РК за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 2389 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султане - 1221,

в городе Алматы - 247,

в городе Шымкент - 0,

в Акмолинской области - 0,

в Актюбинской области - 53,

в Алматинской области - 11,

в Жетысуской области - 107,

в Атырауской области - 0,

в ВКО - 17,

в Абайской области - 90,

в Жамбылской области - 105,

в ЗКО - 22,

в Карагандинской области - 345,

в Улытауской области - 11,

в Костанайской области - 45,

в Кызылординской области – 55,

в Мангистауской области - 31,

в Павлодарской области - 29,

в СКО - 0,

в Туркестанской области - 0.

Всего в стране выздоровело 1 331 812 человека от COVID-19.



