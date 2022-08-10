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    • Выздоровели от КВИ 2389 человек в РК за сутки

    10 Августа 2022 08:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 2389 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    В разрезе регионов:

    в городе Нур-Султане - 1221,

    в городе Алматы - 247,

    в городе Шымкент - 0,

    в Акмолинской области - 0,

    в Актюбинской области - 53,

    в Алматинской области - 11,

    в Жетысуской области - 107,

    в Атырауской области - 0,

    в ВКО - 17,

    в Абайской области - 90,

    в Жамбылской области - 105,

    в ЗКО - 22,

    в Карагандинской области - 345,

    в Улытауской области - 11,

    в Костанайской области - 45,

    в Кызылординской области – 55,

    в Мангистауской области - 31,

    в Павлодарской области - 29,

    в СКО - 0,

    в Туркестанской области - 0.

    Всего в стране выздоровело 1 331 812 человека от COVID-19.


    #Здравоохранение #Общество #Коронавирус в РК
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