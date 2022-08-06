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    • Выздоровели от КВИ 2287 казахстанцев

    6 Августа 2022 09:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 2287 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    По регионам:

    в городе Нур-Султане - 1040,

    в городе Алматы - 496,

    в Атырауской области - 11,

    в Абайской области - 27,

    в Жамбылской области - 71,

    в ЗКО - 19,

    в Карагандинской области - 379,

    в Улытауской области - 41,

    в Костанайской области - 32,

    в Кызылординской области – 98,

    в Мангистауской области - 25,

    в Павлодарской области - 22,

    в Туркестанской области - 26.

    Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 323 019 человек.


    #Здравоохранение #Коронавирус в РК
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