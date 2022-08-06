Выздоровели от КВИ 2287 казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 2287 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

По регионам:

в городе Нур-Султане - 1040,

в городе Алматы - 496,

в Атырауской области - 11,

в Абайской области - 27,

в Жамбылской области - 71,

в ЗКО - 19,

в Карагандинской области - 379,

в Улытауской области - 41,

в Костанайской области - 32,

в Кызылординской области – 98,

в Мангистауской области - 25,

в Павлодарской области - 22,

в Туркестанской области - 26.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 323 019 человек.



