Выздоровели от КВИ 2067 казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 2067 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
По регионам:
в городе Нур-Султане - 876,
в городе Алматы - 640,
в Актюбинской области - 21,
в Алматинской области - 92,
в Жетысуской области - 127,
в Атырауской области - 8,
в ВКО - 20,
в Абайской области - 37,
в Жамбылской области - 17,
в ЗКО - 4,
в Карагандинской области - 130,
в Кызылординской области – 39,
в Мангистауской области - 29,
в Павлодарской области - 11,
в Туркестанской области - 16.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 318 177 человек.