Выздоровели от КВИ 2067 казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 2067 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

По регионам:

в городе Нур-Султане - 876,

в городе Алматы - 640,

в Актюбинской области - 21,

в Алматинской области - 92,

в Жетысуской области - 127,

в Атырауской области - 8,

в ВКО - 20,

в Абайской области - 37,

в Жамбылской области - 17,

в ЗКО - 4,

в Карагандинской области - 130,

в Кызылординской области – 39,

в Мангистауской области - 29,

в Павлодарской области - 11,

в Туркестанской области - 16.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 318 177 человек.



