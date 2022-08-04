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    • Выздоровели от КВИ 2067 казахстанцев

    4 Августа 2022 08:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 2067 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    По регионам:

    в городе Нур-Султане - 876,

    в городе Алматы - 640,

    в Актюбинской области - 21,

    в Алматинской области - 92,

    в Жетысуской области - 127,

    в Атырауской области - 8,

    в ВКО - 20,

    в Абайской области - 37,

    в Жамбылской области - 17,

    в ЗКО - 4,

    в Карагандинской области - 130,

    в Кызылординской области – 39,

    в Мангистауской области - 29,

    в Павлодарской области - 11,

    в Туркестанской области - 16.

    Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 318 177 человек.


    #Здравоохранение #Коронавирус в РК
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