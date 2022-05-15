11:20
15 Мая 2022 10:14
Выздоровели от КВИ 149 казахстанцев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 149 человек выздоровели от коронавируса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.В городе Алматы - 91,
в городе Шымкенте - 6,
в Мангистауской области - 50,
в СКО - 2.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 291 897 человек.
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