15 Мая 2022 10:14

Выздоровели от КВИ 149 казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 149 человек выздоровели от коронавируса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В

городе Алматы - 91,

в городе Шымкенте - 6,

в Мангистауской области - 50,

в СКО - 2.