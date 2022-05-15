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Выздоровели от КВИ 149 казахстанцев
15 Мая 2022 10:14

Выздоровели от КВИ 149 казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 149 человек выздоровели от коронавируса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В городе Алматы - 91,

в городе Шымкенте - 6,

в Мангистауской области - 50,

в СКО - 2.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 291 897 человек.

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