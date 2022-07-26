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    Выздоровели от КВИ 1234 казахстанца

    26 Июля 2022, 08:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 1234 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса.

    Из них:

    в городе Нур-Султане – 406,

    в городе Алматы – 319,

    в Алматинской области – 161,

    в Жетысуской области – 115,

    в Атырауской области – 8,

    в ВКО – 32,

    в Абайской области – 17,

    в Жамбылской области – 25,

    в Карагандинской области – 78,

    в Улытауской области – 24,

    в Костанайской области – 10,

    в Кызылординской области – 20,

    в Павлодарской области – 13,

    в Туркестанской области – 6.

    Всего в стране выздоровели 1 млн 302 тыс. 320 человек от COVID-19.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Здравоохранение Коронавирус в РК
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