Выздоровели от КВИ 1234 казахстанца

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 1234 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса.
Из них:
в городе Нур-Султане – 406,
в городе Алматы – 319,
в Алматинской области – 161,
в Жетысуской области – 115,
в Атырауской области – 8,
в ВКО – 32,
в Абайской области – 17,
в Жамбылской области – 25,
в Карагандинской области – 78,
в Улытауской области – 24,
в Костанайской области – 10,
в Кызылординской области – 20,
в Павлодарской области – 13,
в Туркестанской области – 6.
Всего в стране выздоровели 1 млн 302 тыс. 320 человек от COVID-19.