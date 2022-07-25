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Выздоровели от КВИ 1083 казахстанца
25 Июля 2022 08:28

Выздоровели от КВИ 1083 казахстанца

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 1083 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса.

Из них:

в городе Нур-Султане – 341,

в городе Алматы – 490,

в Алматинской области – 50,

в Жетысуской области – 3,

в Атырауской области – 15,

в ВКО – 26,

в Абайской области – 11,

в Жамбылской области – 25,

в Карагандинской области – 59,

в Кызылординской области – 63.

Всего в стране выздоровело 1 301 086 человека от COVID-19.

Ранее сообщалось , что лечение от КВИ продолжают получать 18 тыс. 962 казахстанца, 2 054 новых случая КВИ выявлено за сутки в Казахстане



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