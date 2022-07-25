25 Июля 2022 08:28
Выздоровели от КВИ 1083 казахстанца
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 1083 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса.
Из них:
в городе Нур-Султане – 341,
в городе Алматы – 490,
в Алматинской области – 50,
в Жетысуской области – 3,
в Атырауской области – 15,
в ВКО – 26,
в Абайской области – 11,
в Жамбылской области – 25,
в Карагандинской области – 59,
в Кызылординской области – 63.
Всего в стране выздоровело 1 301 086 человека от COVID-19.
Ранее сообщалось , что лечение от КВИ продолжают получать 18 тыс. 962 казахстанца, 2 054 новых случая КВИ выявлено за сутки в Казахстане
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