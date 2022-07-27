Выздоровели от КВИ 1 тыс. 314 казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 1314 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса.
в городе Нур-Султане – 498,
в городе Алматы – 522,
в Алматинской области – 39,
в Жетысуской области – 56,
в Атырауской области – 11,
в Абайской области – 10,
в Жамбылской области – 27,
в Карагандинской области – 68,
в Улытауской области – 6,
в Кызылординской области – 53,
в Павлодарской области – 11,
в Туркестанской области – 13.
Всего в стране выздоровело 1 303 634 человека от COVID-19.
Ранее сообщалось, что лечение от КВИ в Казахстане продолжают получать 20 тыс. 958 казахстанцев, за прошедшие сутки зарегистрировано 2 тыс. 684 заболевших коронавирусной инфекцией.