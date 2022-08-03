Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 479.51 eur/kzt 492.12

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 71.02
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Выздоровели от ковида 2290 человек в Казахстане

    3 Августа 2022 08:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 2290 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    Из них:

    в городе Нур-Султане - 860,

    в городе Алматы - 623,

    в Актюбинской области - 44,

    в Алматинской области - 95,

    в Жетысуской области - 53,

    в Атырауской области - 15,

    в ВКО - 18,

    в Абайской области - 13,

    в Жамбылской области - 53,

    в ЗКО - 29,

    в Карагандинской области - 212,

    в Улытауской области - 44,

    в Костанайской области - 33,

    в Кызылординской области – 146,

    в Мангистауской области - 32,

    в Павлодарской области - 15,

    в Туркестанской области - 5.

    Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 316 110 человек.


    #Здравоохранение #Коронавирус в РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Новые сантребования к объектам массового отдыха утвердили в РК
    Число болеющих COVID-19 растет в Атырауской  области
    Более 30 пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии – Минздрав
    Коронавирусом заболел 2661 человек в Казахстане
    Популярное
    1 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Жетысуской области
    2 Назначен аким Коксуского района Жетысуской области
    3 Назначен аким Ескельдинского района Жетысуской области
    4 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Улытауской области
    5 Двух автоугонщиков задержали в Алматы