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Выздоровели от ковида 2290 человек в Казахстане
3 Августа 2022 08:27

Выздоровели от ковида 2290 человек в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 2290 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Из них:

в городе Нур-Султане - 860,

в городе Алматы - 623,

в Актюбинской области - 44,

в Алматинской области - 95,

в Жетысуской области - 53,

в Атырауской области - 15,

в ВКО - 18,

в Абайской области - 13,

в Жамбылской области - 53,

в ЗКО - 29,

в Карагандинской области - 212,

в Улытауской области - 44,

в Костанайской области - 33,

в Кызылординской области – 146,

в Мангистауской области - 32,

в Павлодарской области - 15,

в Туркестанской области - 5.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 316 110 человек.


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