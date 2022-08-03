3 Августа 2022 08:27
Выздоровели от ковида 2290 человек в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 2290 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Из них:
в городе Нур-Султане - 860,
в городе Алматы - 623,
в Актюбинской области - 44,
в Алматинской области - 95,
в Жетысуской области - 53,
в Атырауской области - 15,
в ВКО - 18,
в Абайской области - 13,
в Жамбылской области - 53,
в ЗКО - 29,
в Карагандинской области - 212,
в Улытауской области - 44,
в Костанайской области - 33,
в Кызылординской области – 146,
в Мангистауской области - 32,
в Павлодарской области - 15,
в Туркестанской области - 5.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 316 110 человек.
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