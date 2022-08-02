Выздоровели от ковида 1358 человек  в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 1358 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Из них:
в городе Нур-Султане - 759,
в городе Алматы - 274,
в Атырауской области - 3,
в ВКО - 9,
в Абайской области - 4,
в Жамбылской области - 9,
в ЗКО - 22,
в Карагандинской области - 212,
в Улытауской области - 3,
в Мангистауской области - 31,
в Павлодарской области - 12,
в Туркестанской области - 20.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 313 820 человек.