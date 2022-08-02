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    • Выздоровели от ковида 1358 человек  в Казахстане

    2 Августа 2022 08:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 1358 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    Из них:

    в городе Нур-Султане - 759,

    в городе Алматы - 274,

    в Атырауской области - 3,

    в ВКО - 9,

    в Абайской области - 4,

    в Жамбылской области - 9,

    в ЗКО - 22,

    в Карагандинской области - 212,

    в Улытауской области - 3,

    в Мангистауской области - 31,

    в Павлодарской области - 12,

    в Туркестанской области - 20.

    Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 313 820 человек.


    #Здравоохранение #Коронавирус в РК #Здоровье
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