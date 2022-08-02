Выздоровели от ковида 1358 человек в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 1358 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Из них:

в городе Нур-Султане - 759,

в городе Алматы - 274,

в Атырауской области - 3,

в ВКО - 9,

в Абайской области - 4,

в Жамбылской области - 9,

в ЗКО - 22,

в Карагандинской области - 212,

в Улытауской области - 3,

в Мангистауской области - 31,

в Павлодарской области - 12,

в Туркестанской области - 20.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 313 820 человек.



